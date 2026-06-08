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Tras ola de ataques pese al alto el fuego: Trump pide a Israel e Irán frenar “de inmediato” los bombardeos cruzados

El presidente estadounidense intervino tras una nueva escalada militar entre ambos países, la primera desde el alto el fuego acordado hace dos meses.

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DW

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó a Israel e Irán a detener “de inmediato” los ataques cruzados iniciados este domingo por primera vez desde el alto el fuego implementado hace dos meses.

Mediante su cuenta de red Truth Social, el mandatario escribió: “Israel e Irán deben dejar de disparar de inmediato”.

Durante la madrugada de este lunes, ambos países intercambiaron ataques en una nueva escalada que amenaza con arrastrar nuevamente a Oriente Medio a una guerra regional a gran escala.

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Nueva escalada militar

Israel lanzó ataques contra zonas del centro y oeste de Irán en respuesta al lanzamiento de misiles desde territorio iraní. Teherán, por su parte, respondió con nuevas oleadas de ataques.

La Guardia Revolucionaria iraní aseguró haber atacado dos bases militares en Israel como parte de la Operación Nasr. Según el organismo, los misiles fueron lanzados después de que Israel atacara instalaciones de radar en tres zonas de Irán.

La intensidad de los enfrentamientos llevó a las autoridades iraníes a suspender hasta nuevo aviso las operaciones en uno de los aeropuertos de Teherán, según informó la agencia estatal IRNA.

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