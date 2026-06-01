Presidente Kast propone flexibilizar uso de tierras indígenas en Cuenta Pública: podrán arrendarse e hipotecarse

El Presidente José Antonio Kast anunció este lunes, durante su primera Cuenta Pública, una reforma a la Ley Indígena orientada a flexibilizar el uso de las tierras pertenecientes a comunidades indígenas.

En su discurso, el Mandatario cuestionó la política de tierras aplicada hasta ahora, señalando que ha sido “ ineficiente y desconectada de las necesidades reales de las comunidades”.

En ese contexto, adelantó que el Gobierno impulsará una reforma que “otorgue mayores libertades y herramientas para el desarrollo, eliminando las restricciones al uso de sus tierras y permitiéndoles arrendarlas e hipotecarlas en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía”.

Modificaciones al sistema de compra de tierras

Para ello, Kast anunció que se reformulará el proceso de consulta sobre un nuevo sistema de tierras indígenas. “Garantizaremos que el proceso sea legítimo y libre de interferencias de quienes promueven la violencia o actúan de mala fe”, dijo.

Asimismo, el Mandatario señaló que se introducirán modificaciones al actual sistema de compra de tierras, “instaurando tasaciones transparentes a valor de mercado y trazabilidad real en cada compra”, detalló.