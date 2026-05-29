Las redes sociales arden: los mejores memes que dejó la clasificación de Católica en Libertadores y la eliminación de Boca

Universidad Católica se sumó a Coquimbo Unido y los equipos chileno estarán en la siguiente fase de la Copa Libertadores tras ganar sus respectivos grupos.

Esto igualó un récord que se mantenía desde la edición 2012 del torneo donde los “cruzados” y Unión Española hicieran lo mismo para clasificar a los octavos de final.

Las redes sociales no quedaron ajenas de la nueva eliminación de Boca Juniors en etapas tempranas de la copa, y comenzó una lluvia de memes hacia el equipo argentino que quedó fuera jugando de local.

Los mejores memes de la victoria de Católica en Argentina para eliminar a Boca Juniors

CHAU CHAU BOCA MIRA DE QUIEN TE REISTE LA CONCHA DE TU MADRE pic.twitter.com/22EtQEei01 — iara (@iiaricarp) May 29, 2026

“Como vas a gritar un gol que le hacen a Boca”

Los pibes del CARP gritando el gol de la U Católica pic.twitter.com/MZ49OfA3wf — fedenzista (@fedenzista) May 29, 2026

Eres un enfermo si disfrutas ver a Boca Juniors perder pic.twitter.com/POwXeQqA1E — CapitánCalzon👹 (@CapitanCalzon77) May 29, 2026

Boca Juniors acaba de quedar eliminado de la Copa Libertadores de local contra Universidad Católica.



Cobrix oficialmente ha fallecido. https://t.co/PpDEhRj9qw pic.twitter.com/iJZNvLGkOq — LACOBRAAA Out of Context (@OOC_LACOBRAAA) May 29, 2026

RIBER y Boca encontrándose en sudamericana 2026 pic.twitter.com/Zoj7loVLLb — Boca Info (@Labocatw) May 29, 2026

Davo culo Fácil pic.twitter.com/yO3PNUzPZz — Millonario de pura cepa ⑭ (@Luca7925_) May 29, 2026

El vestuario de Boca después de la eliminación:



-Cavani: “Me duele la espalda”

-Ander Herrera: “hostia tío, menudo rival”



*Braida frente al espejo pic.twitter.com/BGssAVnCya — Nicolás Di Gennaro (@TanoDigennaro) May 29, 2026