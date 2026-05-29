FOTO Y VIDEO. Las redes sociales arden: los mejores memes que dejó la clasificación de Católica en Libertadores y la eliminación de Boca
La nueva derrota del “Xeneixe” dejó una lluvia de burlas que se tomó internet.
Universidad Católica se sumó a Coquimbo Unido y los equipos chileno estarán en la siguiente fase de la Copa Libertadores tras ganar sus respectivos grupos.
Esto igualó un récord que se mantenía desde la edición 2012 del torneo donde los “cruzados” y Unión Española hicieran lo mismo para clasificar a los octavos de final.
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Las redes sociales no quedaron ajenas de la nueva eliminación de Boca Juniors en etapas tempranas de la copa, y comenzó una lluvia de memes hacia el equipo argentino que quedó fuera jugando de local.
Los mejores memes de la victoria de Católica en Argentina para eliminar a Boca Juniors
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