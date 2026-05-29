Claudia Pérez responde con dureza a Paty Maldonado tras polémico comentario sobre los actores: “Da rabia y pena...”

Paty Maldonado realizó polémicas declaraciones en el podcast “Con Canas y Ganas” acerca de distintos tópicos políticos actuales en relación al desarrollo de los primeros meses del gobierno de José Antonio Kast y los temas de seguridad en el país.

Respecto a esto lanzó “me importa una soberana raja los derechos humanos, me los meto en la raja”, agregando que “yo creo que a estos hueones hay que pescarlos y sacarles la conch... a fierrazos”.

Seguido de esto se refirió el uso de recursos en la cultura, y volvió a emitir un ofensivo comentario al gremio de actores.

“¿Hay que asignarle una plata a los actores para la cultura?.... ¡Váyanse a la chucha, vagos de mierda! Trabajen como trabajan los demás”, afirmó.

Esto levantó diversas reacciones en redes sociales, y una de ellas vino de la actriz Claudia Pérez, quien el respondió mediante un video en Instagram donde se refirió a la situación de su rubro.

La respuesta de Claudia Pérez a Patricia Maldonado por sus dichos contra gremio de actores

“Lo que más me preocupa, da rabia y pena, no son solamente los dichos ignorantes de esta señora que nos trata de ‘flojos’ y ‘vagos’ para instalar un debate con discurso de odio y ganar, no sé, unos pesitos. También la gente que replica y repite como loro esto”, comenzó su mensaje.

La interprete explicó que la distribución de los recursos en lo que se denomina un “fondart”, que es una asignación que se le entrega a determinados proyectos o artistas para la realización de obras que compete no solo la actuación, si no también la fotografía, música, gráficos, entre muchos otros.

Pérez indicó que estas asignaciones son algo complejo de obtener, por lo que no se trata de “una pensión para que un artista se quede en la casa como un vago”.

“Los sueldos de trabajo que se pagan en fondart, en relación a las horas trabajadas, son en promedio menos que una hora pedagógica (...) se estima que apenas entre el 1% y 2,5% de los artistas logra adjudicarse un fondart o un fondo de cultura en un año determinado”, complementó.