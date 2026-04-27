Árbitro denuncia a dos figuras de Colo Colo tras el triunfo en Concepción: estos antecedentes preocupan en Macul

La ANFP dio a conocer este lunes los informes arbitrales correspondientes a la fecha 11 de la Liga de Primera 2026, donde uno de los que más llamó la atención fue el del partido entre Universidad de Concepción y Colo Colo.

En el informe de la victoria del “Cacique” por 2-1 en el Estadio Ester Roa, el juez José Cabero denunció a dos jugadores del plantel albo: Gabriel Maureira y Maximiliano Romero por incumplir las normativas de indumentaria.

Respecto al joven portero, quien tuvo su debut como titular, Cabero consignó: “El jugador número 25 de Colo Colo, Gabriel Maureira, utiliza una camiseta interior blanca, color distinto al rosado de la indumentaria, incumpliendo el artículo 35 de las bases”.

Sobre el atacante, en tanto, el árbitro denunció el mensaje que mostró al momento de marcar la apertura de la cuenta: “El jugador numero 19 Maximiliano Romero, al momento de celebrar un gol exhibe un mensaje religioso (‘Los momentos de Dios son perfectos’) en su polera interior”.

Además, el informe detalló una falta cometida por dos funcionarios de Colo Colo: “Tras el pitazo final, y antes de los 15 minutos que indican las bases, ingresan a zona de exclusión funcionarios del club Colo Colo, José Daniel Morón y José Muñoz, incumpliendo con el artículo 55 de las bases”.

Los antecedentes de Tomás Alarcón y Nelson Da Silva

Cabe destacar que situaciones similares ya han sido sancionadas por el Tribunal de Disciplina de la ANFP. El volante albo Tomás Alarcón y el delantero de Palestino, Nelson Da Silva, recibieron tarjetas amarillas administrativas por incumplir las normas de indumentaria.

En el caso de Alarcón, fue sancionado tras el duelo del 21 de marzo ante Coquimbo Unido por utilizar calcetas blancas bajo las medias reglamentarias, hecho consignado por el árbitro Mario Salvo.

Por su parte, Da Silva fue amonestado tras anotar en el triunfo 1-0 de Palestino sobre Deportes Limache, luego de celebrar mostrando una polera con el lema “Los tiempos de Dios son perfectos”, situación similar a la de Romero.

De esta forma, Gabriel Maureira y Maximiliano Romero podrían arriesgar sanciones parecida, dependiendo de la determinación que tome el Tribunal de Disciplina.