;

Árbitro denuncia a dos figuras de Colo Colo tras el triunfo en Concepción: estos antecedentes preocupan en Macul

El juez José Cabero denunció en su informe a Gabriel Maureira y Maximiliano Romero por incumplir las normas de indumentaria.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno / Daniel Pino/UnoNoticias

La ANFP dio a conocer este lunes los informes arbitrales correspondientes a la fecha 11 de la Liga de Primera 2026, donde uno de los que más llamó la atención fue el del partido entre Universidad de Concepción y Colo Colo.

En el informe de la victoria del “Cacique” por 2-1 en el Estadio Ester Roa, el juez José Cabero denunció a dos jugadores del plantel albo: Gabriel Maureira y Maximiliano Romero por incumplir las normativas de indumentaria.

Revisa también:

ADN

Respecto al joven portero, quien tuvo su debut como titular, Cabero consignó: “El jugador número 25 de Colo Colo, Gabriel Maureira, utiliza una camiseta interior blanca, color distinto al rosado de la indumentaria, incumpliendo el artículo 35 de las bases”.

Sobre el atacante, en tanto, el árbitro denunció el mensaje que mostró al momento de marcar la apertura de la cuenta: “El jugador numero 19 Maximiliano Romero, al momento de celebrar un gol exhibe un mensaje religioso (‘Los momentos de Dios son perfectos’) en su polera interior”.

Además, el informe detalló una falta cometida por dos funcionarios de Colo Colo: “Tras el pitazo final, y antes de los 15 minutos que indican las bases, ingresan a zona de exclusión funcionarios del club Colo Colo, José Daniel Morón y José Muñoz, incumpliendo con el artículo 55 de las bases”.

Los antecedentes de Tomás Alarcón y Nelson Da Silva

Cabe destacar que situaciones similares ya han sido sancionadas por el Tribunal de Disciplina de la ANFP. El volante albo Tomás Alarcón y el delantero de Palestino, Nelson Da Silva, recibieron tarjetas amarillas administrativas por incumplir las normas de indumentaria.

En el caso de Alarcón, fue sancionado tras el duelo del 21 de marzo ante Coquimbo Unido por utilizar calcetas blancas bajo las medias reglamentarias, hecho consignado por el árbitro Mario Salvo.

Por su parte, Da Silva fue amonestado tras anotar en el triunfo 1-0 de Palestino sobre Deportes Limache, luego de celebrar mostrando una polera con el lema “Los tiempos de Dios son perfectos”, situación similar a la de Romero.

De esta forma, Gabriel Maureira y Maximiliano Romero podrían arriesgar sanciones parecida, dependiendo de la determinación que tome el Tribunal de Disciplina.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad