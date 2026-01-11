;

VIDEO. Paulo Garcés define su futuro en el fútbol chileno: no seguirá en el profesionalismo

El arquero de 41 años no renovó con Unión San Felipe y ahora jugará en un equipo de la quinta categoría del fútbol nacional.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Luego de más de 20 años compitiendo en el profesionalismo del fútbol chileno, este 2026 Paulo Garcés no jugará en ninguna de las competencias de la ANFP.

El campeón de Copa América con Chile en 2015 no renovó su contrato con Unión San Felipe tras su última temporada en la Primera B y ahora fue anunciado como el flamante fichaje de un equipo de su tierra natal.

Con 41 años, el “Halcón” firmó con el club Buenos Aires de Parral, que milita en la Tercera División B, equivalente a la Quinta División del fútbol chileno.

Revisa también:

ADN

Jerarquía, experiencia y pasión. Un campeón de América, un arquero con historia grande en el fútbol chileno, hoy decide dar un paso especial en su carrera. Paulo Garcés llega a la Corporación Social y Deportiva Buenos Aires de Parral para este 2026, con un objetivo claro: entregar lo mejor de su trayectoria, su experiencia y su liderazgo al servicio de nuestro club”, escribió la institución en la presentación del guardameta.

Luego de una carrera con pasos por los tres grandes y otros diversos clubes del fútbol chileno, Paulo Garcés da un significativo paso que también lo acerca cada vez más al retiro de la actividad.

