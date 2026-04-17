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Famosa rapera es agredida por fanática en local de comida rápida: violento momento quedó en video

La artista fue golpeada en un restaurante de Los Ángeles y el incidente se viralizó en redes sociales.

Nelson Quiroz

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GETTY IMAGES / Victor LOCHON

La rapera estadounidense Ice Spice protagonizó un tenso episodio luego de ser agredida por una fanática mientras se encontraba en un restaurante McDonald’s en Hollywood, en la ciudad de Los Ángeles.

El hecho ocurrió la noche del miércoles 15 de abril y quedó registrado por cámaras de seguridad, cuyas imágenes fueron difundidas por el portal TMZ.

En el video se observa cómo una joven se acerca a la artista para intentar interactuar con ella, pero la situación escala rápidamente cuando la rapera rechaza conversar.

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Según las imágenes, la fanática reaccionó de forma violenta y le propinó una bofetada en el rostro, lo que desató una pelea dentro del local. Tras el golpe, la intérprete se levantó de su asiento e intentó enfrentar a la agresora, generándose un forcejeo que obligó a otros presentes a intervenir para separarlas.

La tensión continuó fuera del recinto, donde ambas volvieron a encararse antes de ser nuevamente apartadas por terceros. Testigos registraron el momento en que la discusión siguió en la vía pública, aunque sin que pasara a mayores.

Desde el entorno de la artista, su abogado confirmó que el ataque ya fue denunciado ante la policía local y que se evaluarán acciones legales tanto contra la agresora como contra el establecimiento, apuntando a una eventual falta de medidas de seguridad.

Por su parte, la mujer involucrada entregó su propia versión, asegurando que reaccionó tras un intercambio verbal con la cantante. Sin embargo, desde la defensa de la artista sostienen que se trató de una agresión sin provocación.

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