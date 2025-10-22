;

Las aseguradoras más rápidas (y las más lentas) en reparar autos tras un siniestro en Chile, según la CMF

El informe no presentó grandes variaciones respecto a la versión anterior, siendo una buena señal ante una plaza creciente de siniestros.

José Campillay

Getty Images

Getty Images

El último informe semestral de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) reveló que, durante la primera mitad de 2025, los conductores asegurados en Chile debieron esperar en promedio 55 días desde la denuncia de un siniestro hasta que su vehículo quedó disponible para el retiro tras la reparación.

Un punto a destacar a modo de análisis es que la cifra se mantuvo sin variaciones respecto al semestre anterior, pese al aumento de 2,5% en los autos siniestrados, que alcanzaron los 82.697 casos.

Sin embargo, los tiempos varían considerablemente entre aseguradoras. Zurich se posicionó como la compañía más rápida del mercado, con un promedio de 44 días para reparar 5.820 vehículos. Le siguieron Consorcio, Mapfre y BNP Paribas Cardif, con 53 días promedio, registrando 6.835, 2.917 y 1.464 autos siniestrados, respectivamente.

Más atrás se ubicaron Sura, Renta Nacional y Porvenir, todas con un promedio de 54 días, correspondientes a 4.986, 1.355 y 503 vehículos reparados en el periodo.

Revisa también:

ADN

En el extremo opuesto, Reale Seguros presentó los tiempos más extensos, con 64 días promedio y 3.422 autos siniestrados, seguida de FID Seguros, con 59 días y 1.822 vehículos, y HDI Seguros, con 58 días en promedio y 21.768 unidades.

El informe también distingue los plazos dependiendo de la magnitud de los daños. Los vehículos con daños leves (cerca de la mitad del total, con 40.503 unidades) demoraron en promedio 47 días en ser entregados. En tanto, los daños medianos implicaron 56 días de reparación para 22.916 vehículos, y los graves, 71 días para 19.278 autos.

La CMF detalló además que el parque automotriz asegurado continúa creciendo. Al cierre de junio, el país registró 2.194.573 vehículos con seguro, el nivel más alto desde que existen registros, con un incremento superior a 66 mil unidades respecto al semestre anterior.

En paralelo, se contabilizaron 4.488 talleres en convenio con las aseguradoras, de los cuales un 32,7% se concentra en la Región Metropolitana. El regulador aclaró que muchos de estos talleres mantienen vínculos con más de una compañía, por lo que el número refleja la cantidad de convenios y no de establecimientos únicos.

Finalmente, el tiempo entre la denuncia y el ingreso del vehículo al taller se situó en 31 días, cifra algo mayor al promedio del semestre anterior, evidenciando que, aunque las reparaciones no se han ralentizado, los procesos iniciales sí muestran una ligera demora.

Contenido patrocinado

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Combinaciones inesperadas que dominarán la primavera 2025

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

Elecciones presidenciales: Jara perdería en todos los escenarios de segunda vuelta mientras Kast afianza expectativa de ganador

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

¿Lluvia en la Región Metropolitana? Este será el día más frío de la penúltima semana de octubre

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Un antes y un después: Tiny Desk de 31 Minutos rompe récord histórico en la música chilena

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: &#039;Espérense un poquito&#039;

Latife Soto había adelantado cambio de cara a las elecciones presidenciales y sorprende con nuevo aviso: 'Espérense un poquito'

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de &#039;Stranger Things&#039; lo revelan

¿Cuáles son los desafíos de ser actor infantil? Los protagonistas de 'Stranger Things' lo revelan

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

Blond en Chile 2025: fecha, lugar y venta de entradas para el concierto

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

RESEÑA | Rod Stewart se despide de Chile dando cátedra de cómo ser un showman

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: &#039;El matri más lindo que he visto&#039;

Querida actriz chilena se casa con su novia en secreto tras seis años de relación: 'El matri más lindo que he visto'

Actriz Ingrid &#039;Peka&#039; Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: &#039;No tengo esa enfermedad&#039;

Actriz Ingrid 'Peka' Parra aclara su diagnóstico médico tras confusión entre sus seguidores: 'No tengo esa enfermedad'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad