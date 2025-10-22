Las aseguradoras más rápidas (y las más lentas) en reparar autos tras un siniestro en Chile, según la CMF

El último informe semestral de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) reveló que, durante la primera mitad de 2025, los conductores asegurados en Chile debieron esperar en promedio 55 días desde la denuncia de un siniestro hasta que su vehículo quedó disponible para el retiro tras la reparación.

Un punto a destacar a modo de análisis es que la cifra se mantuvo sin variaciones respecto al semestre anterior, pese al aumento de 2,5% en los autos siniestrados, que alcanzaron los 82.697 casos.

Sin embargo, los tiempos varían considerablemente entre aseguradoras. Zurich se posicionó como la compañía más rápida del mercado, con un promedio de 44 días para reparar 5.820 vehículos. Le siguieron Consorcio, Mapfre y BNP Paribas Cardif, con 53 días promedio, registrando 6.835, 2.917 y 1.464 autos siniestrados, respectivamente.

Más atrás se ubicaron Sura, Renta Nacional y Porvenir, todas con un promedio de 54 días, correspondientes a 4.986, 1.355 y 503 vehículos reparados en el periodo.

En el extremo opuesto, Reale Seguros presentó los tiempos más extensos, con 64 días promedio y 3.422 autos siniestrados, seguida de FID Seguros, con 59 días y 1.822 vehículos, y HDI Seguros, con 58 días en promedio y 21.768 unidades.

El informe también distingue los plazos dependiendo de la magnitud de los daños. Los vehículos con daños leves (cerca de la mitad del total, con 40.503 unidades) demoraron en promedio 47 días en ser entregados. En tanto, los daños medianos implicaron 56 días de reparación para 22.916 vehículos, y los graves, 71 días para 19.278 autos.

La CMF detalló además que el parque automotriz asegurado continúa creciendo. Al cierre de junio, el país registró 2.194.573 vehículos con seguro, el nivel más alto desde que existen registros, con un incremento superior a 66 mil unidades respecto al semestre anterior.

En paralelo, se contabilizaron 4.488 talleres en convenio con las aseguradoras, de los cuales un 32,7% se concentra en la Región Metropolitana. El regulador aclaró que muchos de estos talleres mantienen vínculos con más de una compañía, por lo que el número refleja la cantidad de convenios y no de establecimientos únicos.

Finalmente, el tiempo entre la denuncia y el ingreso del vehículo al taller se situó en 31 días, cifra algo mayor al promedio del semestre anterior, evidenciando que, aunque las reparaciones no se han ralentizado, los procesos iniciales sí muestran una ligera demora.