Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5410 del jueves 9 de abril / AILEN DÍAZ

Este jueves 9 de abril se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.

En esta edición, correspondiente al sorteo número 5410, el premio total alcanzó los $5.700 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.

Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5410

Loto: $2.840 millones

Recargado: $180 millones

Revancha: $770 millones

Desquite: $350 millones

Jubilazo $1.000.000: $720 millones

Premio Jubilazo $500.000: $240 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5410 del Loto

Loto: 1, 3, 12, 18, 21, 28

1, 3, 12, 18, 21, 28 Comodín: 38

Multiplicador: 5

Recargado: 3, 17, 28, 32, 36, 37

3, 17, 28, 32, 36, 37 Revancha: 6, 18, 24, 27, 35, 41

6, 18, 24, 27, 35, 41 Desquite: 10, 14, 31, 34, 36, 40

Jubilazo

4, 7, 16, 17, 31, 35

2, 7, 14, 33, 35, 37

6, 11, 14, 24, 27, 37

6, 11, 14, 24, 27, 37

1, 11, 12, 28, 29, 37

15, 23, 25, 33, 34, 40

Jubilazo 50 años