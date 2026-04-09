Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5410 del jueves 9 de abril
Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $5.700 millones de pesos a repartir.
Este jueves 9 de abril se realizó un nuevo sorteo del Loto, el reconocido juego de azar de la Polla Chilena de Beneficencia, donde una vez más estuvo en juego un millonario pozo acumulado.
En esta edición, correspondiente al sorteo número 5410, el premio total alcanzó los $5.700 millones, monto que fue repartido entre quienes obtuvieron aciertos en las distintas categorías del juego.
Conoce el monto que repartió el Loto en su sorteo número 5410
- Loto: $2.840 millones
- Recargado: $180 millones
- Revancha: $770 millones
- Desquite: $350 millones
- Jubilazo $1.000.000: $720 millones
- Premio Jubilazo $500.000: $240 millones
- Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $600 millones
Conoce los números ganadores del sorteo 5410 del Loto
- Loto: 1, 3, 12, 18, 21, 28
- Comodín: 38
- Multiplicador: 5
- Recargado: 3, 17, 28, 32, 36, 37
- Revancha: 6, 18, 24, 27, 35, 41
- Desquite: 10, 14, 31, 34, 36, 40
Jubilazo
- 4, 7, 16, 17, 31, 35
- 2, 7, 14, 33, 35, 37
- 6, 11, 14, 24, 27, 37
- 6, 11, 14, 24, 27, 37
- 1, 11, 12, 28, 29, 37
- 15, 23, 25, 33, 34, 40
Jubilazo 50 años
- 13, 16, 23, 26, 29, 33
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