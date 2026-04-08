La exposición chilena que te permitirá tomarte una foto con un Oscar completamente gratis

El Centro Cultural de la Moneda entregó una oportunidad única para los amantes del cine con la exposición Cine en Chile: historia(s) en movimiento.

En dicha exposición los visitantes podrán ver objetos emblemáticos de distintas épocas del cine nacional como lo es el Oscar obtenido por el cortometraje Historia de un Oso, en 2016.

Una experiencia única para fanáticos del cine

La muestra incluye objetos emblemáticos de distintas épocas del cine chileno como la bicicleta utilizada en Machuca, archivos históricos, afiches originales, cámaras antiguas y registros audiovisuales que permiten entender cómo el cine ha evolucionado en Chile.

Dónde y hasta cuándo visitarla

Cine en Chile. Historia(s) en movimiento está abierta al público en las salas Andes y Pacífico del nivel -3 del Centro Cultural La Moneda, en Santiago, con entrada liberada, la cual deberás reservar con anticipación en el sitio habilitado.

La exposición estará disponible hasta el 31 de mayo de 2026, de martes a domingo.

Para los amantes del cine, la experiencia ofrece un doble premio: revivir la historia audiovisual chilena y llevarse una foto junto al Oscar que marcó un antes y un después para la animación nacional.