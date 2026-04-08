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Contraloría justifica pago de 1.384 viáticos en 2025: “Nuestra labor de control se efectúa en todo el territorio”

El organismo afirmó que redujo sus gastos en viáticos y pasajes, mientras han aumentado las fiscalizaciones.

Ruth Cárcamo

Agencia UNO

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La Contraloría General de la República (CGR) se refirió al gasto realizado en viáticos, en territorio nacional e internacional, y al uso de licencias médicas al interior del propio organismo.

Los datos, contenidos en documentos remitidos al Congreso y revisados por La Segunda, muestran que durante 2025 la institución pagó 1.384 viáticos y que sus funcionarios presentaron un total de 3.672 licencias médicas.

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Mediante un comunicado, la Contraloría aclaró que la información “es parte de un reporte público, remitido periódicamente por la propia Contraloría a la Cámara de Diputadas y Diputados”.

Viáticos nacionales e internacionales

Respecto a los viáticos nacionales, explicó que “nuestra labor de control se efectúa en todo el territorio nacional, incluyendo comunas alejadas de las sedes institucionales, que las auditorías demoran varios días”.

En esa línea, el organismo enfatizó que “la ley dispone obligatoriamente el pago de viático al personal para cubrir su alimentación y alojamiento, cuyo monto está fijado por la propia normativa”.

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Agencia UNO / VICTOR HUENANTE

También abordó el viaje de funcionarios a Washington DC para fiscalizar las operaciones financieras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), remarcando que “no hubo gasto fiscal alguno, pues todos los gastos fueron cubiertos por la propia OPS”.

Sobre el viaje a Egipto –por casi $8 millones– realizado por la contralora Dorothy Pérez para participar en la Asamblea General de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), indicó que “es una instancia técnica, de capacitación y representación que reúne a 195 contralorías del mundo”.

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Agencia Uno | Dorothy Pérez / Victor Huenante

Disminución en licencias médicas

“La CGR ha aumentado un 13% sus actividades de control y ha disminuido de manera sostenida el gasto en viáticos y pasajes, en un 11% y 43%, respectivamente el 2024, y en 25% en 2025″, sostuvo.

Finalmente, la Contraloría afirmó que las licencias médicas han disminuido en un 16,2%. “Adicionalmente, se implementó un plan de recuperación de recursos, logrando en 2025 la restitución del 85% de los fondos por ese concepto”, cerró.

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