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“Generalización injusta”: alcalde Vodanovic reacciona a informe de Contraloría por gastos municipales

La autoridad local advirtió que generalizar casos puntuales “afecta la confianza” en las instituciones.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

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El alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, reaccionó al informe de la Contraloría General de la República que reveló que diversas municipalidades destinaron más recursos a celebraciones que a ayudas sociales entre 2024 y 2025.

La autoridad comunal valoró la fiscalización, pero cuestionó las conclusiones generales que se han instalado tras la publicación del documento.

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Tomás Vodanovic / Hans Scott

En concreto, el informe de Contraloría analizó a 345 municipios y detectó que en ese período se destinaron más de $31 mil millones a celebraciones, incluyendo eventos y conmemoraciones.

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Además, el organismo identificó múltiples casos donde el gasto en estas actividades superó la asistencia directa a personas naturales, lo que derivará en nuevas fiscalizaciones.

¿Qué dijo el alcalde Vodanovic?

A raíz de aquello, a través de sus redes sociales, el alcalde Vodanovic afirmó que el informe de Contraloría “identifica situaciones puntuales que deben revisarse con severidad y rigurosidad”, enfatizando la importancia de que existan controles sobre el uso de recursos públicos.

Sin embargo, advirtió que extrapolar estos casos a todo el sistema municipal constituye, a su juicio, una interpretación errónea.

“Es un error concluir, a partir de casos puntuales, que ‘los municipios en general gastan más en celebraciones que en ayuda social‘“, sostuvo Vodanovic, quien recalcó que este tipo de generalizaciones podría “instalar una generalización injusta que distorsiona la realidad de las municipalidades en Chile”.

“Cuidarla (las instituciones) es tarea de todos y terminan por afectar la confianza en las instituciones públicas", agregó.

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