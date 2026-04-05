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Rangers confirma dura noticia por futbolista del plantel que sufrió grave accidente automovilístico

El club de Talca actualizó la situación del volante argentino Mauro González.

Daniel Ramírez

@rangersdetalca.cl

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Rangers entregó una dura noticia en torno a la situación que atraviesa el volante argentino Mauro González, quien sufrió un grave accidente automovilístico el pasado 19 de marzo.

A través de un comunicado oficial, el cuadro de Talca informó que el jugador necesitará un tiempo inferior a cuatro meses para recuperarse, luego de ser intervenido quirúrgicamente por las lesiones sufridas en el accidente.

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“Tras la evaluación realizada por el médico del club, Gonzalo Rojas, al jugador Mauro González, se determinó un plazo estimado de recuperación menor a cuatro meses (...) Actualmente, el jugador se encuentra con licencia médica producto de lo ocurrido, por lo que como institución le deseamos una pronta recuperación”, señaló el elenco rojinegro.

Asimismo, desde Rangers confirmaron que no podrán incorporar otro refuerzo para reemplazar a González, quien se perderá varios partidos de la presente temporada en la Primera B.

“Mauro González no podrá ser reemplazado por otro jugador. Una vez finalizada la recuperación de los antecedentes concretos, el club determinará los pasos a seguir para ser informados a la comunidad”, concluyó el conjunto talquino.

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