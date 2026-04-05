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VIDEO. Cecilia Gutiérrez le responde con todo a Maite Orsini tras desmentir romance con Roberto Cox: “Dato mata relato”

La periodista de espectáculos compartió un video a través de redes sociales en donde se refirió al rumor entre la exdiputada y el comunicador.

Sebastián Escares

Cecilia Gutiérrez le responde con todo a Maite Orsini tras desmentir romance con Roberto Cox: “Dato mata relato”

Esta semana, el mundo de la farándula estuvo marcado por el rumor de un supuesto romance entre Maite Orsini y Roberto Cox. Al menos así lo dio a conocer la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez.

Todo se habría originado en Francia, donde ambos coincidieron por el caso Nicolás Zepeda. No obstante, tanto el periodista como la exdiputada negaron rotundamente los rumores.

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Pese a que por redes sociales había mantenido un tono “delicado”, Cecilia Gutiérrez afirmó que recibió comentarios de que Maite Orsini se habría referido a ella de mala manera. “Si me dicen we... mentirosa de mier... tengo que responder”, partió señalando la comunicadora a través de un video compartido en Instagram.

La contundente respuesta de Cecilia Gutiérrez

Gutiérrez sacó a la palestra diversos romances desmentidos por la propia Orsini en el pasado. En primera instancia, habló de la vez cuando fue señalada como el tercer lado de un triángulo amoroso entre el diputado Marcelo Díaz y Millaray Viera.

La comunicadora recordó que a pesar de Orsini negó el vínculo, tiempo después se revelaron conversaciones entre ambas donde hacían alusión al triángulo amoroso. "Maite no solo reconoce esta infidelidad, catalogándola de triángulo. Paso a leer los mensajes textuales: ‘Si se llega a saber de este triángulo, a las que van a crucificar es a nosotras... si hay que destruirlo, lo destruimos“, expuso.

Por otro lado, mencionó el supuesto romance que habría tenido la exYingo con el alcalde Tomás Vodanovic. De hecho, aseguró que dicho vínculo quedó en evidencia tras una declaración de la exparlamentaria en Fiscalía.

Ella misma dice que ella tiene una relación que no es pública con un dirigente del Frente Amplio y que la escena de celos de Jorge Valdivia ocurrió porque subió una foto con Tomás Vodanovic”, comentó Gutiérrez.

Tras comentar los dos rumores del pasado amoroso de Orsini, la periodista de espectáculos señaló: “¿Qué quieren que les diga? Creo que, como dije al principio, dato mata relato", cerró.

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