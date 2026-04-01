“Un grave error”: diputada de Alemania critica decisión de Presidente Kast sobre Colonia dignidad

Colonia Dignidad, el asentamiento alemán en el sur de Chile donde se cometieron por décadas crímenes terribles y se colaboró con la represión de la dictadura de Augusto Pinochet, es un oscuro capítulo de las relaciones entre Chile y Alemania, que permanece abierto.

Para la diputada alemana del SPD, Isabel Cademartori, es también un tema prioritario. Integra la comisión del Bundestag por Colonia Dignidad, junto a parlamentarios de distintos partidos, y además tiene un vínculo personal con Chile.

Hija de padre chileno y nieta del político y economista José Cademartori, la diputada nació en Alemania, pero pasó parte de su infancia, hasta los 12 años, en el país sudamericano.

Desde un principio ha apoyado los planes de construcción de un sitio de memoria y centro de documentación en el asentamiento hoy conocido como Villa Baviera, como un paso importante para reconocer el sufrimiento de las víctimas y los crímenes cometidos en la secta.

Al igual que el entonces canciller Olaf Scholz, la diputada respaldó la decisión del Presidente Gabriel Boric en 2024 de expropiar una parte de Villa Baviera.

Se trata de 117 hectáreas que corresponden a las edificaciones y otros sectores donde se cometieron los crímenes y donde hoy continúan las investigaciones judiciales.

Precisamente el 31 de marzo de 2026, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la sentencia que condenó al excolono Willi Malessa a seis años de presidio como encubridor del secuestro en 1976 de Juan Maino, Mercedes Reka -embarazada en ese momento-, y Antonio Elizondo, quienes permanecen desaparecidos. Actualmente, Villa Baviera funciona como un centro turístico con restaurant y hotel, y una comunidad de cien colonos reside en el lugar.

En marzo de 2025, la diputada Cademartori participó en la visita del presidente federal Frank-Walter Steinmeier a Chile. Siendo ministro de Exteriores, Steinmeier reconoció la responsabilidad de Alemania y su diplomacia en este caso. En su última visita, ahora como presidente, Colonia Dignidad fue un tema clave de la agenda. Junto a la parlamentaria, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago se reunieron con un grupo de víctimas y reiteraron el apoyo a la construcción de un memorial.

“Grave error”

En un giro a los planes bilaterales, el anuncio del ministro de Vivienda de Chile, Iván Poduje, de revertir la expropiación de la ex Colonia Dignidad generó incertidumbre y duras críticas entre grupos de víctimas y organizaciones de derechos humanos. El secretario de Estado del recién asumido gobierno del ultraderechista José Antonio Kast argumentó motivos presupuestarios. El propio mandatario defendió la medida diciendo ayer que “un memorial de 117 hectáreas no es razonable”.

En Alemania, el gobierno federal reaccionó a través de la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Kathrin Deschauer, quien señaló que la revisión de los crímenes de Colonia Dignidad “es y sigue siendo de gran importancia para el gobierno federal y, por lo mismo, apoya el proyecto de levantar un sitio de memoria en Chile”.

Consultada por DW, la diputada Isabel Cademartori se refirió al anuncio del secretario de Estado chileno: “Es un grave error, en mi opinión. Estoy muy decepcionada de que todo el trabajo y los pasos que se tomaron, incluida una visita del presidente federal Steinmeier el año pasado, sean en vano. Las víctimas de Colonia Dignidad, en particular los ciudadanos y ciudadanas chilenos, esperan el reconocimiento de su sufrimiento y que este conlleve consecuencias concretas”.

La parlamentaria, miembro de la Comisión del Bundestag por Colonia Dignidad, añadió que la medida de la administración Kast “representa una carga significativa para el inicio de las relaciones entre Alemania y Chile bajo el nuevo gobierno”.

Colaboración Chile-Alemania para el sitio de memoria

El proyecto de sitio de memoria es parte de un trabajo conjunto de ambos países, de casi una década. En 2017, Chile y Alemania firmaron un memorándum de entendimiento por el que se comprometieron a promover el esclarecimiento de los crímenes y avanzar en verdad, justicia y memoria. Para ello crearon una Comisión Mixta con personeros de ambos gobiernos, la que ha sesionado en forma permanente, independiente de los cambios de administración.

Esta comisión encargó a un grupo de expertos chilenos y alemanes elaborar una propuesta, la cual fue presentada en 2021, como resultado de una larga serie de encuentros y talleres, en ambos países, con los diversos grupos de víctimas.

Colonia Dignidad fue fundada en 1961, unos 400 kilómetros al sur de Santiago, por el predicador laico Paul Schäfer, quien fue seguido por unos 300 alemanes. Operó como un régimen sectario, donde por más de cuatro décadas el líder abusó sistemáticamente de niños alemanes y más tarde también de chilenos.

Los colonos trabajaban sin remuneración, fueron sometidos a torturas, medicación forzada, castigos, aislamiento y separación de las familias. Durante la dictadura, la colonia funcionó como centro de detención y tortura de opositores. Se estima que unas cien personas habrían sido detenidas y hechas desaparecer en este recinto.

¿Es posible avanzar con el proyecto?

Si bien la firma del decreto se realizó en julio del año pasado, la expropiación no llegó a verse concretada antes del cambio de mando. Peritos tasaron aproximadamente la mitad de los terrenos, incluyendo la parte de la Villa en que se encuentran las edificaciones.

Sin embargo, este valor no se hizo público hasta que el ministro Poduje advirtió que se trata de 47 mil millones de pesos (unos 45 millones de euros), una cifra que no está dentro del presupuesto. Esta estimación ha sido cuestionada por organizaciones y abogados que solicitan una nueva tasación.

¿Cómo afecta el fin de la expropiación al proyecto de crear un sitio de memoria? En opinión de Cademartori, “el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán debe ahora evaluar si, en las circunstancias actuales, es posible avanzar con el proyecto. Sigo considerando muy importante un sitio de memoria conjunto, pero veo que su implementación no será posible bajo estas condiciones”.