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Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5406 del martes 31 de marzo

Conoce los números que entregarán el pozo acumulado de $5.050 millones de pesos a repartir.

Nicolás Lara Córdova

Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5406 del martes 31 de marzo

Resultados del Loto: estos fueron los números ganadores del sorteo 5406 del martes 31 de marzo / AILEN DIAZ/AGENCIAUNO

Este martes 31 de marzo se llevó a cabo un nuevo sorteo del Loto, el popular juego de azar organizado por la Polla Chilena de Beneficencia, instancia en la que nuevamente se puso en juego un millonario premio acumulado.

En esta oportunidad, el sorteo número 5406 contó con un pozo total de $5.050 millones, cifra que se distribuyó entre los participantes que lograron acertar en las diferentes categorías del juego.

Revisa los montos a repartir del sorteo 5406 del Loto

  • Loto: $2.450 millones
  • Recargado: $50 millones
  • Revancha: $690 millones
  • Desquite: $300 millones
  • Jubilazo $1.000.000: $720 millones
  • Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $240 millones

Conoce los números ganadores del sorteo 5406 del Loto

  • Loto: 9, 34, 23, 11, 6, 20
  • Comodín: 33
  • Multiplicador: 4
  • Recargado: 22, 1, 23, 31, 20, 15
  • Revancha: 19, 17, 33, 40, 16, 6
  • Desquite: 30, 33, 37, 25, 16, 23

Jubilazo

  • 7, 2, 39, 36, 28, 41
  • 4, 38, 21, 14, 6, 16
  • 20, 38, 27, 3, 8, 32
  • 39, 17, 3, 16, 26, 29
  • 34, 33, 9, 21, 40, 22

Jubilazo 50 años

  • 24, 2, 37, 18, 29, 13

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