Momentos de alta tensión se vivieron la noche de este lunes en un circo de la ciudad de San Luis, Argentina, luego de que un acróbata sufriera una grave caída mientras realizaba su rutina en altura.

El accidente ocurrió cerca de las 23:20 horas, durante una función en un recinto ubicado en el sector sur de la ciudad, en la intersección de Gervasio Escudero con Ruta 3.

Según información policial, el artista, de nacionalidad brasileña e identificado como Johao Santos Da’Silva, ejecutaba un número con telas aéreas cuando perdió el control tras una maniobra fallida.

De acuerdo con testigos, el acróbata realizaba giros en el aire, pero no logró sujetarse correctamente de la tela suspendida, cayendo desde una altura aproximada de cinco metros ante la mirada del público. El fuerte impacto generó alarma inmediata entre los asistentes, quienes incluso registraron el momento en video.

Personal policial de la Comisaría 3° acudió al lugar tras un llamado de emergencia, donde se entrevistaron con integrantes del circo que confirmaron lo ocurrido. Posteriormente, el artista fue trasladado por una ambulancia al Hospital Central Ramón Carrillo.

Aunque no existe un parte oficial detallado, trascendió que el acróbata habría ingresado con lesiones de consideración, incluyendo fracturas en la pelvis y una muñeca, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente. Actualmente permanece hospitalizado, estable dentro de su gravedad.