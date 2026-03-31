;

VIDEO. Cayó varios metros: registran impactante caída de acróbata en pleno show de circo en ciudad argentina

El artista perdió el control durante una rutina aérea y debió ser operado tras sufrir múltiples fracturas.

Nelson Quiroz

CAPTURAS

CAPTURAS

Momentos de alta tensión se vivieron la noche de este lunes en un circo de la ciudad de San Luis, Argentina, luego de que un acróbata sufriera una grave caída mientras realizaba su rutina en altura.

El accidente ocurrió cerca de las 23:20 horas, durante una función en un recinto ubicado en el sector sur de la ciudad, en la intersección de Gervasio Escudero con Ruta 3.

Según información policial, el artista, de nacionalidad brasileña e identificado como Johao Santos Da’Silva, ejecutaba un número con telas aéreas cuando perdió el control tras una maniobra fallida.

Revisa también

ADN

De acuerdo con testigos, el acróbata realizaba giros en el aire, pero no logró sujetarse correctamente de la tela suspendida, cayendo desde una altura aproximada de cinco metros ante la mirada del público. El fuerte impacto generó alarma inmediata entre los asistentes, quienes incluso registraron el momento en video.

Personal policial de la Comisaría 3° acudió al lugar tras un llamado de emergencia, donde se entrevistaron con integrantes del circo que confirmaron lo ocurrido. Posteriormente, el artista fue trasladado por una ambulancia al Hospital Central Ramón Carrillo.

Aunque no existe un parte oficial detallado, trascendió que el acróbata habría ingresado con lesiones de consideración, incluyendo fracturas en la pelvis y una muñeca, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente. Actualmente permanece hospitalizado, estable dentro de su gravedad.

@ladosispuntana

ACCIDENTE EN EL CIRCO DE LOS DINOSAURIOS: UN ACRÓBATA CAYÓ DURANTE SU FUNCIÓN ​Un hombre que realizaba su número artístico en el Circo de los Dinosaurios cayó desde varios metros de altura ante la mirada del público. Según el relato de testigos que se encontraban en el lugar, el impacto fue de gran magnitud y los gritos de dolor del joven sugieren que podría haber sufrido una fractura. ​Hasta el momento, no se ha emitido un comunicado oficial sobre su estado de salud actual. El video capturado por los presentes muestra el preciso instante del incidente, el cual ha generado gran conmoción entre los asistentes y en las redes sociales. ​¿Considera que los circos cuentan con las medidas de seguridad necesarias para estas acrobacias?

♬ sonido original - La Dosis Puntana

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad