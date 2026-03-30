Gala Caldirola se sincera sobre su romance con Luis Jiménez: “Simplemente siento que estoy...”

Ya han pasado un par de semanas desde que se destapó el inicio del romance entre Luis “Mago” Jiménez y Gala Caldirola. Desde entonces, ambos han publicado diversos registros juntos en sus redes sociales.

Sin embargo, aparte de sus publicaciones, ninguno de los dos se había referido públicamente a su incipiente romance, hasta ahora.

Fue la española quien rompió el silencio y abordó por primera vez cómo ha sido el inicio de su relación sentimental con el exfutbolista.

“Estoy en mi mejor momento en el ámbito laboral, personal, emocional, familiar, de amigos. Siento que estoy teniendo un glow up, y se viene un abril de trabajos mil”, confesó en conversación con LUN.

El inicio de la historia de amor entre Gala Caldirola y Luis Jiménez

Respecto al inicio de su relación con el exfutbolista, la europea se refirió a una fotografía que se tomó junto a Jiménez en la Gala del Festival de Viña 2026.

“En ese minuto no estábamos juntos, pero siempre tuvimos buena onda y nos sacamos esa foto de una manera natural. Nos veíamos lindos”, contó Caldirola.

Ahora, la europea indicó: “Estoy contenta. Soy una mujer apasionada. Estoy feliz y simplemente siento que estoy recibiendo lo que merezco”.

“Cuando uno es positivo atrae a personas positivas en su vida. Así que me estoy dejando querer y conocer. Se nota cuando dos personas vibran en la misma sintonía”, comentó la española sobre su romance con el Mago.