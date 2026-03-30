Encuentran con vida a estudiante de Medicina desaparecido en Santiago: familia confirma hallazgo tras intensa búsqueda

Tras días de incertidumbre, este domingo se confirmó que Víctor Huaiquín, estudiante de Medicina de 21 años de la Universidad de Chile, fue encontrado con vida en Santiago, luego de permanecer desaparecido desde el viernes 27 de marzo.

La noticia fue dada a conocer por su hermano, Matías Huaiquín, quien a través de redes sociales expresó su alivio: “¡Apareció! Gracias a Dios y a todos los que estuvieron pendientes”, escribió, mensaje que rápidamente fue replicado por cercanos y personas que siguieron el caso.

El joven, oriundo de Puerto Montt, había sido visto por última vez cuando salió de su departamento ubicado en calle Lira, en Santiago Centro, cerca de las 13:39 horas. Su desaparición generó preocupación inmediata en su familia, luego de que encontraran su teléfono celular en modo avión y su mochila en la habitación.

Ante ese escenario, se presentó una denuncia por presunta desgracia ante la Policía de Investigaciones (PDI), lo que activó diligencias para dar con su paradero. En ese contexto, registros de cámaras de seguridad permitieron reconstruir parte de su recorrido.

Según esos antecedentes, Huaiquín ingresó y salió del Metro en dirección al Parque Bustamante, siendo captado posteriormente en las cercanías de las calles Condell e Italia, en la comuna de Providencia. Esos datos concentraron los esfuerzos de búsqueda en el sector, incluyendo áreas como el cerro San Cristóbal.

Durante las horas previas a su hallazgo, la familia había realizado llamados públicos solicitando colaboración. Incluso, su madre le envió un mensaje directo: “Te voy a esperar con los brazos abiertos, todo tiene solución en la vida”, expresó.

Hasta ahora, no se han entregado detalles sobre las circunstancias en que fue encontrado ni el lugar exacto, pero se informó que el estudiante se encuentra en buen estado general.