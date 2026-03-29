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Por primera vez en siglos Israel impide histórica misa de Domingo de Ramos y desata condena mundial: “Ataque a la libertad religiosa”

La decisión, justificada por seguridad, fue cuestionada por líderes mundiales y la Iglesia Católica.

Nelson Quiroz

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Por primera vez en siglos, la tradicional misa de Domingo de Ramos no pudo realizarse en la Iglesia del Santo Sepulcro, uno de los lugares más sagrados del cristianismo.

La policía de Israel impidió el ingreso del Patriarca Latino de Jerusalén, el cardenal Pierbattista Pizzaballa, quien se dirigía al recinto para encabezar la ceremonia que marca el inicio de la Semana Santa.

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GETTY IMAGES / Faiz Abu Rmeleh

Según informó el Patriarcado Latino, la autoridad eclesiástica y otros líderes religiosos fueron interceptados en el camino, pese a que se trasladaban de forma privada y sin una procesión masiva.

Como resultado, y por primera vez en siglos, se impidió a los dirigentes de la Iglesia celebrar la misa del Domingo de Ramos en el Santo Sepulcro”, señalaron en un comunicado.

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El propio Pizzaballa advirtió que “este incidente constituye un grave precedente y demuestra una falta de consideración hacia la sensibilidad de miles de millones de personas en todo el mundo”.

La situación ocurre en medio de las estrictas restricciones impuestas tras el inicio del conflicto en la región, lo que ha llevado al cierre de los principales sitios religiosos de Jerusalén y a limitar las reuniones públicas. Desde la policía israelí explicaron que la decisión responde a razones de seguridad.

La reacción del mundo

El primer ministro Benjamin Netanyahu respaldó el actuar policial, asegurando que “no hubo mala intención” y que la medida se adoptó “por preocupación por la seguridad” del cardenal y su comitiva.

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(Photo by ilia yefimovich / AFP via Getty Images) / ILIA YEFIMOVICH

Sin embargo, el hecho generó una ola de críticas a nivel internacional. La jefa de gobierno italiana, Giorgia Meloni, calificó lo ocurrido como “una ofensa no solo para los creyentes, sino para cualquier comunidad que respete la libertad religiosa”.

En la misma línea, el presidente francés Emmanuel Macron advirtió que la decisión “se suma a una preocupante multiplicación de violaciones del estatus de los lugares santos en Jerusalén”.

Finalmente, la ceremonia de Domingo de Ramos debió trasladarse a la Basílica de Getsemaní y realizarse con un número reducido de asistentes, marcando una inédita alteración en una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano.

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