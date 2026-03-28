;

Control de detención clave por crimen de inspectora en Calama

El imputado de 18 años enfrenta cargos por homicidio consumado y múltiples homicidios frustrados tras el ataque ocurrido en un colegio.

Verónica Villalobos

Control de detención clave por crimen de inspectora en Calama

Santiago

Una jornada clave se vive este sábado en Calama, donde se realiza el control de detención del imputado por el homicidio de una inspectora al interior de un establecimiento educacional, hecho que conmocionó a la región de Antofagasta.

El acusado, identificado como Hernán Castillo Meneses, de 18 años, permanece en el Juzgado de Garantía a la espera de la audiencia fijada cerca de las 11:00 horas, tras ser detenido en flagrancia luego del ataque con arma blanca ocurrido el viernes.

Según el Ministerio Público, durante la instancia se evaluará la legalidad de la detención y se definirá si se avanza de inmediato a la formalización o si se amplía el plazo de investigación. La Fiscalía adelantó que será perseguido por homicidio consumado y homicidio frustrado múltiple.

El hecho dejó además a cuatro personas lesionadas, quienes permanecen hospitalizadas. Entre ellas, una profesora se encuentra en estado grave, mientras otros estudiantes evolucionan favorablemente en centros asistenciales de la zona.

Revisa también

ADN

El ataque ocurrió cerca de las 10:30 horas, cuando el estudiante de cuarto medio agredió primero a la inspectora, causándole heridas fatales, y posteriormente a otros funcionarios y alumnos del establecimiento. Hasta ahora, no se ha informado una motivación clara del hecho, mientras continúan las diligencias investigativas.

Contenido patrocinado

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

¡Fin de ciclo! Revisa AQUÍ cómo impacta el cierre de marzo en el horóscopo de este fin de semana

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: &#039;Son esa pareja que uno no quiere para la hija&#039;

Revelan los tres signos más infieles del zodiaco: 'Son esa pareja que uno no quiere para la hija'

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

¿Menos es más? Claves para entender la moda actual sin perder identidad

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Guns N’ Roses rompe el silencio y revela detalles inéditos de la gira 2026

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Gran Feria de Capacitación 2026: evento gratuito ofrecerá más de 170 cursos técnicos con certificación

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

Teatro Municipal de Santiago anuncia club de lectura gratis para dar inicio al Mes del Libro: fechas y detalles de la actividad

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

¿Cuál es la capacidad del Estadio Nacional para conciertos?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

Fin a las contribuciones: ¿En qué consiste el anuncio del presidente Kast para los adultos mayores?

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El impacto que ya se está sintiendo más allá del combustible y que refleja un problema mayor: presión económica

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad