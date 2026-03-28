Control de detención clave por crimen de inspectora en Calama

Santiago

Una jornada clave se vive este sábado en Calama, donde se realiza el control de detención del imputado por el homicidio de una inspectora al interior de un establecimiento educacional, hecho que conmocionó a la región de Antofagasta.

El acusado, identificado como Hernán Castillo Meneses, de 18 años, permanece en el Juzgado de Garantía a la espera de la audiencia fijada cerca de las 11:00 horas, tras ser detenido en flagrancia luego del ataque con arma blanca ocurrido el viernes.

Según el Ministerio Público, durante la instancia se evaluará la legalidad de la detención y se definirá si se avanza de inmediato a la formalización o si se amplía el plazo de investigación. La Fiscalía adelantó que será perseguido por homicidio consumado y homicidio frustrado múltiple.

El hecho dejó además a cuatro personas lesionadas, quienes permanecen hospitalizadas. Entre ellas, una profesora se encuentra en estado grave, mientras otros estudiantes evolucionan favorablemente en centros asistenciales de la zona.

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El ataque ocurrió cerca de las 10:30 horas, cuando el estudiante de cuarto medio agredió primero a la inspectora, causándole heridas fatales, y posteriormente a otros funcionarios y alumnos del establecimiento. Hasta ahora, no se ha informado una motivación clara del hecho, mientras continúan las diligencias investigativas.