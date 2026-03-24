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VIDEO. “Yo no quiero ofender a nadie”: Daniela Aránguiz explicó su lazo con reconocida figura de la televisión

La panelista del programa “Sígueme” tuvo que aclarar sus dichos emitidos este lunes.

Nicolás Lara Córdova

“Yo no quiero ofender a nadie”: Daniela Aránguiz explicó su lazo con reconocida figura de la televisión

Daniela Aránguiz está nuevamente en la opinión pública luego de que le respondiera a Faloon Larraguibel con polémico comentario.

En una reciente emisión de Fiebre de Baile, Larraguibel dio una respuesta bastante honesta al ser consultada sobre su relación con la actual pareja de ‘Cuco’ Cerda.

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“En verdad,no tenemos muy buena relación. O sea, no nos vemos, no nos llevamos”, comentó en aquella oportunidad Faloon.

Daniela Aránguiz respondió de inmediato y sus dichos fueron replicados en diversos medios, generando una polémica entre ellas.

Yo vivo en Los Trapenses, la Faloon creo que vive en La Florida. No vamos a los mismos malls. Pero, obviamente, hemos compartido la casa de Kathy (la madre de los Cerda) con sus niños, incluso”, cerró Aránguiz.

Daniela Aránguiz explicó sus dichos: “Yo no quiero ofender a nadie”

En conversación con el programa Hay que decirlo de Canal 13, Daniela Aránguiz aprovechó de explicar a lo que se refería, poniendo paños fríos a la polémica.

“Vi muchos programas, fragmentos por Instagram. Vi mucho que me criticaron porque yo dije que no nos vemos porque ella vive en La Florida y yo en Los Trapenses.Quiero aclarar solamente esto”, partió

“Yo estaba hablando de distancias, no de barrios o de querer ofender a alguien. Yo me hago cargo de lo que digo”, agregó.

“Yo no quiero ofender a nadie.Solamente me estaba refiriendo a las distancias. Tengo amigas que viven en todos lados, mi mejor amiga vive en San Bernardo. Mi otra mejor amiga vive en Puente Alto. Tengo familia que vive en Ñuñoa, en Peñalolén”, complementó Daniela Aránguiz.

“Toda la vida yo viví en La Reina. No hablo como con querer discriminar a alguien por su barrio, sino que yo me refería las distancias. Cuando uno vive muy lejos de la otra persona, se ve muy poco. Eso yo quise decir, no lo que ustedes quieran sacar de contexto o hacer entender o entender. Por el contrario. A mí no se me ha olvidado de dónde vengo, también lo quiero dejar claro”, cerró la panelista del programa Sígueme

@el13cl

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