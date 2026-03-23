Temblor se percibe en 3 regiones de Chile: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

En horas de la madrugada de este lunes 23 de marzo, un temblor se registró en la zona centro-sur de Chile, el cual se percibió en 3 regiones.

Según información entregada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo una magnitud de 4,4.

Mientras que su epicentro se ubicó a 33 kilómetros al este de Cauquenes, en la región del Maule.

El sismo, que tuvo lugar a eso de las 02:29 horas, también se percibió en las regiones de Ñuble y el Biobío:

Región del Maule

Longaví­

Parral

Talca

Cauquenes

Pencahue

San Clemente

Región del Biobío

Concepción

Región de Ñuble

San Fabián

San Nicolás

Chillán