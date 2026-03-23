Temblor se percibe en 3 regiones de Chile: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo
Desde Senapred entregaron más detalles de este movimiento telúrico.
En horas de la madrugada de este lunes 23 de marzo, un temblor se registró en la zona centro-sur de Chile, el cual se percibió en 3 regiones.
Según información entregada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo una magnitud de 4,4.
Mientras que su epicentro se ubicó a 33 kilómetros al este de Cauquenes, en la región del Maule.
El sismo, que tuvo lugar a eso de las 02:29 horas, también se percibió en las regiones de Ñuble y el Biobío:
Región del Maule
- Longaví
- Parral
- Talca
- Cauquenes
- Pencahue
- San Clemente
Región del Biobío
- Concepción
Región de Ñuble
- San Fabián
- San Nicolás
- Chillán
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