“Se viene el caos en las bencineras”: usuarios de redes sociales reaccionan a la histórica alza en el precio de los combustibles / Hans Scott

Durante la noche de este lunes, el Ministerio de Hacienda confirmó un ajuste histórico en los precios de los combustibles debido al aumento en el valor internacional del petróleo producto del conflicto en Medio Oriente.

La gasolina de 93 octanos subirá 370 pesos por litro y el diésel variará hasta 580 pesos por litro, a partir del jueves 26 de marzo, tras la aplicación de las facultades del Mepco.

Tras el anuncio realizado, diversos usuarios en redes sociales comenzaron a reaccionar a la medida tomada por el Gobierno de José Antonio Kast.

“Siempre el mismo libreto: el mercado sube, la gente paga. Para cuando hay que proteger a la gente, ahí si que ”no hay plata"“; ”Con el alza de combustibles, va a haber que hacerlo como Kast: Llevarse un colchón a la oficina y quedarse a dormir allá“; ”Una cosa es que suban los combustibles por la guerra en Medio Oriente. Pero una vez restablecido el suministro, igual mantendrán los precios altos“, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en X.

Cómo incendiar Chile en 2 días.

Se viene caos en bencineras y en poco tiempo, un alza generalizada por transporte.

Chiloé gran afectado. Nadie querrá venir a transportar alimentos. #bencina — CrismanNews (@CrismanNews) March 24, 2026

Como te fuiste a equivocar tanto Chilito 🇨🇱🫠#bencina — Bany (@bany_de) March 24, 2026

Nadie te va a aguantar el argumento de "es culpa del gobierno anterior". El alza en las bencinas va a dejar la tremenda cagada, desde manifestaciones en las calles hasta paro de camioneros — Ignacio Morgan Mancilla (@ignaciomorgan) March 23, 2026

No son 370 pesos, es la realidad asfixiante de apenas 12 días de Kast #bencina #yonovoteporel #combustibles #mepco — Nataly  (@natyliuu) March 24, 2026

“No son $370, son 370 años”.

Regalo esta consigna. — Werne Núñez B. (@elwerne) March 23, 2026

Con el alza de combustibles, va a haber que hacerlo como Kast: Llevarse un colchón a la oficina y quedarse a dormir allá.#combustibles #MEPCO #bencina #DisfrutenLoVotado — ☤ (@Domange_cl) March 24, 2026

Una cosa es que suban los combustibles por la guerra en Medio Oriente. Pero una vez restablecido el suministro, igual mantendrán los precios altos. Siempre pasa lo mismo en Chile: suben rápido, casi nunca bajan igual y nadie fiscaliza de verdad #bencina — 🅿️atricio Ⓜ️artinez (@pmartinez_ua) March 24, 2026