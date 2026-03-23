FOTOS. “Se viene el caos en las bencineras”: usuarios de redes sociales reaccionan a la histórica alza en el precio de los combustibles
En la noche de este lunes el Gobierno de José Antonio Kast anunció su plan de mitigación ante la alza de la bencina.
Durante la noche de este lunes, el Ministerio de Hacienda confirmó un ajuste histórico en los precios de los combustibles debido al aumento en el valor internacional del petróleo producto del conflicto en Medio Oriente.
La gasolina de 93 octanos subirá 370 pesos por litro y el diésel variará hasta 580 pesos por litro, a partir del jueves 26 de marzo, tras la aplicación de las facultades del Mepco.
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Tras el anuncio realizado, diversos usuarios en redes sociales comenzaron a reaccionar a la medida tomada por el Gobierno de José Antonio Kast.
“Siempre el mismo libreto: el mercado sube, la gente paga. Para cuando hay que proteger a la gente, ahí si que ”no hay plata"“; ”Con el alza de combustibles, va a haber que hacerlo como Kast: Llevarse un colchón a la oficina y quedarse a dormir allá“; ”Una cosa es que suban los combustibles por la guerra en Medio Oriente. Pero una vez restablecido el suministro, igual mantendrán los precios altos“, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en X.
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