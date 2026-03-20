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Secuestró y golpeó a su vecino en Laguna Verde: comerciante queda en prisión preventiva y su hijo menor es buscado

El imputado fue formalizado por retener a la víctima durante cerca de cuatro horas en un local de su propiedad, donde la agredió físicamente.

Cristóbal Álvarez

Recapturan a imputado que se fugó desde tribunal de Colina

Recapturan a imputado que se fugó desde tribunal de Colina / Hans Scott

Durante este jueves, el Juzgado de Garantía de Valparaíso dejó en prisión preventiva a un comerciante de 55 años, formalizado por el delito de secuestro contra un vecino en el sector de Laguna Verde, hecho ocurrido en agosto del año pasado.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la audiencia, el imputado —de nacionalidad chilena— llegó el 25 de agosto junto a su hijo menor de edad hasta el domicilio de la víctima, a quien obligaron a subir a un vehículo en contra de su voluntad. Posteriormente, lo trasladaron hasta un local comercial de artículos para mascotas, de propiedad del detenido.

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El subprefecto Julio Maspero, jefe de la Brigada Investigadora de Robos (BIRO) de la PDI de Valparaíso, detalló que en ese lugar “le propinan golpes, ocasionándole diversas lesiones, manteniéndolo secuestrado alrededor de cuatro horas”. Tras ese periodo, la víctima fue liberada.

Según informó la policía, el trabajo investigativo permitió identificar al imputado y gestionar una orden de detención con el Ministerio Público, la cual se concretó el pasado 18 de marzo. En paralelo, continúan las diligencias para dar con el paradero del segundo involucrado, correspondiente al hijo menor de edad del comerciante.

El fiscal Juan Emilio Gatica indicó que se fijó un plazo de 45 días para la investigación, mientras que el imputado fue trasladado al Complejo Penitenciario de Valparaíso para cumplir la medida cautelar.

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