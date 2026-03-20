Guardia Revolucionaria de Irán confirma muerte de su portavoz en ataques de EE.UU. e Israel

La Guardia Revolucionaria de Irán anunció este viernes la muerte de su portavoz, el general de brigada Ali Mohammad Naini, en ataques que atribuyó al “bando estadounidense-sionista”, en una nueva señal del duro golpe que han sufrido las estructuras de poder iraníes durante la actual ofensiva militar.

La información fue difundida por la televisión estatal iraní, donde se precisó que Naini también se desempeñaba como subjefe de relaciones públicas del cuerpo militar.

El anuncio se conoce en medio de una seguidilla de bajas de alto nivel dentro del aparato político y militar iraní. Desde el inicio de los bombardeos del 28 de febrero, han muerto figuras como el líder supremo Ali Jameneí, el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional Ali Larijani, el ministro de Inteligencia Esmail Khatib, el comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria Mohammad Pakpour y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Abdolrahim Mousavi.

La muerte de Naini profundiza el golpe sobre la cúpula iraní

La versión iraní fue especialmente dura en su lenguaje. Según reportes recogidos por medios internacionales, la Guardia Revolucionaria calificó el hecho como “un traicionero acto terrorista en vísperas del último día de Ramadán”.

El fallecimiento del portavoz no aparece como un hecho aislado, ya que esta semana el núcleo de liderazgo de la república islámica ha sufrido importantes bajas tras ataques en conjunto entre EE. UU. e Israel.

Por ahora, la muerte de Ali Mohammad Naini refuerza la idea de que la ofensiva no solo apunta a infraestructura o posiciones militares, sino también al corazón político y comunicacional del aparato iraní. La gran incógnita es si esta nueva baja acelerará una respuesta todavía más agresiva desde Teherán o si abrirá espacio para algún intento de contención internacional.