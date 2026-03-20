El estrecho vínculo que tuvo Chuck Norris con Chile: sorprendió a todos en Santiago / Getty Images

Este viernes 20 de marzo, se confirmó el fallecimiento del icónico actor estadounidense Chuck Norris a los 86 años de edad.

De acuerdo a un comunicado publicado en redes sociales, el artista estuvo durante sus últimos minutos compartiendo con su círculo más íntimo.

“Vivió su vida con fe, propósito y un compromiso inquebrantable con las personas que amaba. A través de su trabajo, disciplina y amabilidad, inspiró a millones en todo el mundo y dejó una huella duradera en muchas vidas”, manifestaron.

Además de sus grandes papeles en películas como “Los indestructibles 2″ o “Top Dog”, el actor de 86 años tuvo un desconocido vínculo con Chile.

¿Qué vínculo tuvo el actor con Chile?

Justamente durante el mes de marzo, pero de 2019, Chuck Norris visitó nuestro país. ¿La razón? El actor grabó un comercial para la compañía telefónica Movistar.

De hecho, el estadounidense fue visto en ese entonces grabando escenas en pleno Santiago, visitando la Plaza Baquedano, entre otros sectores de la capital.

A continuación, algunos de los registros que dejó mientras grababa el comercial en nuestro país: