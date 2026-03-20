Duelo comunal en dos ciudades del sur de Chile: municipios rinden homenaje a carabinero asesinado en procedimiento policial

Durante este viernes, las municipalidades de Puerto Varas y Purranque decretaron tres días de duelo comunal tras la muerte del sargento segundo de Carabineros Javier Figueroa, quien falleció luego de recibir un disparo en la cabeza mientras participaba en un procedimiento policial en la Región de Los Lagos.

El hecho se registró el pasado 11 de marzo, cerca de las 6:00 horas, cuando el funcionario acudió a una fiscalización por consumo de alcohol en la vía pública, en las cercanías de las vías férreas junto al Estadio Ewaldo Klein, en Puerto Varas. En ese contexto, fue atacado, resultando gravemente herido.

Tras confirmarse su fallecimiento, ambas comunas adoptaron la medida como señal de respeto y acompañamiento. Desde la municipalidad de Puerto Varas indicaron que el duelo se extenderá hasta el domingo 22 de marzo, destacando que la decisión busca honrar su memoria y apoyar a su familia y a la institución policial.

En paralelo, Purranque —lugar de origen del funcionario— también se sumó a la medida, subrayando su vínculo con la comuna. Desde el municipio señalaron que se trata de un “hijo de la comuna” que murió en el cumplimiento de su deber, valorando su vocación de servicio y compromiso con la seguridad pública.

Ambas autoridades comunales expresaron condolencias a la familia del carabinero y destacaron su trayectoria, en medio de la conmoción generada por el hecho en la zona sur del país.