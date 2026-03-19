;

Presidente Kast condena ataque de carabinero en Puerto Varas y asegura que “no quedará impune”

El jefe de Estado expresó sus condolencias y reafirmó el apoyo del Gobierno a la institución policial tras el crimen.

Javiera Rivera

Presidente Kast condena ataque de carabinero en Puerto Varas y asegura que “no quedará impune”

Presidente Kast condena ataque de carabinero en Puerto Varas y asegura que “no quedará impune” / VICTOR HUENANTE

El Presidente José Antonio Kast se refirió al fallecimiento del sargento de Carabineros Javier Figueroa Manquemilla, condenando el hecho y comprometiendo acciones para dar con los responsables del ataque.

A través de un mensaje público, el Mandatario calificó lo ocurrido como un “cobarde ataque” y expresó su pesar por la muerte del funcionario, quien permaneció varios días en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza.

“Cada vez que muere un carabinero, se muere una parte de Chile”, afirmó.

El jefe de Estado también envió condolencias a la familia, compañeros y cercanos del uniformado, destacando el impacto que este tipo de hechos tiene tanto en la institución como en el país.

Revisa también

ADN

En esa línea, aseguró que el Gobierno continuará trabajando para fortalecer la protección de Carabineros y respaldar su labor en contextos de creciente violencia.

Asimismo, recalcó que se intensificarán los esfuerzos para ubicar a los responsables del ataque, con el objetivo de que el crimen no quede impune.

Las declaraciones del Presidente Kast se dan en medio de una investigación que sigue en curso y que, hasta ahora, no registra personas imputadas.

Revisa la publicación:

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad