Presidente Kast condena ataque de carabinero en Puerto Varas y asegura que “no quedará impune” / VICTOR HUENANTE

El Presidente José Antonio Kast se refirió al fallecimiento del sargento de Carabineros Javier Figueroa Manquemilla, condenando el hecho y comprometiendo acciones para dar con los responsables del ataque.

A través de un mensaje público, el Mandatario calificó lo ocurrido como un “cobarde ataque” y expresó su pesar por la muerte del funcionario, quien permaneció varios días en estado crítico tras recibir un disparo en la cabeza.

“Cada vez que muere un carabinero, se muere una parte de Chile”, afirmó.

El jefe de Estado también envió condolencias a la familia, compañeros y cercanos del uniformado, destacando el impacto que este tipo de hechos tiene tanto en la institución como en el país.

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En esa línea, aseguró que el Gobierno continuará trabajando para fortalecer la protección de Carabineros y respaldar su labor en contextos de creciente violencia.

Asimismo, recalcó que se intensificarán los esfuerzos para ubicar a los responsables del ataque, con el objetivo de que el crimen no quede impune.

Las declaraciones del Presidente Kast se dan en medio de una investigación que sigue en curso y que, hasta ahora, no registra personas imputadas.

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