¿No es tan antiguo como se creía? Científicos chilenos desmienten nuevo estudio sobre el asentamiento Monte Verde

La Fundación Monte Verde cuestionó con firmeza un artículo próximo a publicarse en la revista Science, que propone reinterpretar la cronología de Monte Verde II, establecida en 14.500 años atrás, alegando errores en su datación.

Sin embargo, la publicación cuestiona la real antigüedad de este sitio histórico, señalando que la nueva evidencia indicaría que el lugar fue poblado entre 8.000 a 6.000 años atrás.

El equipo del Proyecto Monte Verde, dirigido por el profesor Tom D. Dillehay y con el profesor Mario Pino como geólogo del sitio, rechazó las conclusiones por basarse en “depósitos estratigráficos no arqueológicos mal interpretados y que no corresponden a las capas del núcleo del yacimiento”.

Según el comunicado, los autores extrapolan dataciones de capas “mucho más antiguas o mucho más recientes con respecto a la capa de turba MV5 que sella el yacimiento”, ignorando la estratigrafía documentada durante décadas.

“Los fechados son ambiguos y no corresponden al registro arqueológico excavado de Monte Verde II”, precisa el análisis del equipo científico.

Además, proponen que la madera de las viviendas fue arrastrada desde niveles antiguos, pero las muestras analizadas muestran “fibras leñosas y astillas provenientes de pequeños arbustos y raíces, y no grandes ramas o troncos de árboles como los que forman parte de las estructuras habitacionales excavadas en el sitio”.

Evidencias culturales ignoradas

Según sostienen, el informe destaca un conjunto de hallazgos bien fechados que contradicen la reinterpretación, como “herramientas de piedra, artefactos de madera y hueso, restos vegetales comestibles, fogones, pisadas humanas y restos de carne y piel de animales”.

Indican que estos elementos forman un “contexto cultural complejo ampliamente documentado durante cinco décadas de investigación arqueológica interdisciplinaria”.

La Fundación critica también la breve visita de los autores al sitio (solo algunas horas), insuficiente para entender “los complejos procesos geológicos, ecológicos y paleoambientales propios del bosque templado húmedo del sur de Chile”, apelando además que es distinto a los sistemas áridos donde suelen trabajar.

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El comunicado revela que la solicitud al Consejo de Monumentos Nacionales aclaraba que el estudio “no correspondía a una investigación arqueológica y que no contemplaba excavaciones ni recolección de material arqueológico”.

Esto plantea dudas sobre cómo se usan esos datos para reinterpretar el sitio. En consecuencia, el equipo del Proyecto Monte Verde prepara “una respuesta científica detallada que abordará de manera sistemática los errores metodológicos, empíricos y contextuales presentes en el estudio”.

Monte Verde es reconocido como uno de los sitios clave del continente americano por desafiar el paradigma Clovis First, que databa la llegada humana hace unos 12.800 años. Ahora, este debate reaviva discusiones sobre la ocupación temprana de América en un contexto de avances científicos globales.