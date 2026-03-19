En otro capítulo de Tu Nuevo ADN, Andrea Obaid conversó con el paleoecólogo Claudio Latorre sobre el estudio publicado en la revista Science que cuestiona la antigüedad del sitio arqueológico chileno Monte Verde.

Las investigaciones abren debate en torno a si efectivamente se trata del asentamiento más antiguo de América, llevando incluso a que un grupo de especialistas chilenos defienden la datación ya conocida.

Hasta ahora se hablaba que el sitio arqueológico tiene 14.500 años de antigüedad. Pero la nueva publicación apela a que estaría cerca de los 8.000 años.

El invitado, siendo uno de los investigadores, asegura que el estudio “demuestra que no puede tener más de 8.000 años”, apuntando a reconfiguraciones naturales que pudieron alterar la percepción.

“Esa zona estuvo a 2 o 3 kilómetros de una glaciación que data de entre 20.000 o 25.000 años atrás. Los glaciares retroceden y dejan un paisaje de gravas y llanuras fluvioglaciares“, comenzó explicando.

Posteriormente, tras una erupción volcánica que ocurrió hace 11.000 años, “ese paisaje fue cortado por el mismo río, lo erosionó, para formar el valle del estero Chinchihuapi”.

“O sea, el estero Chinchihuapi no tiene más de 11.000 años. Por lo tanto, todo lo que está depositado dentro de él no puede tener más de la acumulación de sedimento que tiene, que data de hace aproximadamente 8.000 años", complementó.

Esto también pone en discusión todo lo que se pensaba sobre poblamiento americano temprano con la teoría de presencia de cultura Clovis.

Dilema entre diferentes estudios y sus consecuencias

En medio del dilema que cuestiona edad del asentamiento Monte Verde II en Chile, con dos estudios científicos que hablan de datación distinta, se pone en duda de que se trate de los sitios arqueológicos más antiguos del continente y derriba la postulación a ser patrimonio de la humanidad.

Frente a esto, Latorre aclara que “no estamos diciendo que es un sitio arqueológico”, pero enfatiza en que ya no se puede hablar de los sitios más antiguos de Latinoamérica: “No puede ser, porque el paisaje no tenía 14.500 cuando se formó el sitio”.

“Ese es el aporte que nosotros hacemos, demostrar el origen geológico del sitio”, expuso, resguardándose en que “la ciencia es la búsqueda de la verdad”.

De igual forma, reconoce que no hay algún “poseedor de la verdad absoluta. Siempre vamos descubriendo, discutiendo, vamos revisando. Y esa es la manera en que la ciencia progresa”.

Así, Claudio Latorre reafirma que están postulando que el dato previamente conocido “está equivocado”, y desde su posición como científico lo lleva a trabajar y reinvestigar para tener “la mejor ciencia posible” en torno a Monte Verde.