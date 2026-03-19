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Condenan a 12 años de cárcel a sujeto por violaciones y abusos reiterados a menor de edad en Alto Hospicio

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Iquique dictó una sentencia de 12 años de presidio efectivo contra un hombre de 46 años, identificado con las iniciales L.J.A.C., por su responsabilidad en múltiples delitos sexuales cometidos contra una menor de edad en la comuna de Alto Hospicio, región de Tarapacá.

Según los antecedentes presentados por la Fiscalía local, el condenado, de nacionalidad chilena, aprovechó su estrecho vínculo de parentesco y la vulnerabilidad de la víctima para iniciar las agresiones cuando ella tenía apenas 9 años.

El fiscal Cristóbal Platero logró acreditar que los hechos comenzaron en 2010, durante las constantes visitas de la niña al domicilio que el agresor compartía con su pareja.

De acuerdo con el relato judicial, una vez que la menor se trasladó a vivir al mismo domicilio que el agresor, este concretó las violaciones. Es más, el patrón de violencia se mantuvo de forma sistemática hasta que la afectada cumplió los 15 años.

Resolución Judicial

Durante el juicio, el fiscal Platero presentó pruebas periciales y testimoniales contundentes que permitieron al tribunal alcanzar la convicción de culpabilidad.

La sentencia establece que el sujeto es autor de dos delitos de violación y del delito de abuso sexual en carácter de reiterado.

Dada la gravedad y la naturaleza de los delitos, el tribunal determinó que la pena de 12 años deberá ser cumplida de manera efectiva, sin beneficios de penas sustitutivas.