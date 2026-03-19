A casi un mes de la tragedia en Renca: buscan a familia de víctima para devolver objeto personal encontrado tras explosión

A casi un mes de la explosión de un camión de gas en Renca, que dejó 15 fallecidos, siguen surgiendo historias que reflejan el impacto humano de la tragedia.

Una de ellas es la de Juan Cabrera, testigo del hecho, quien hoy intenta ubicar a la familia de una de las víctimas para devolver un objeto que encontró entre los restos del siniestro, recogió T13.

Agencia Uno Ampliar

El hombre, exbombero, estuvo en el lugar el día del accidente y colaboró en la asistencia de personas heridas que escapaban del fuego. En medio de ese escenario, recogió una pulsera que decidió conservar con la esperanza de que alguien pueda reconocerla. Su intención es entregarla a los cercanos de su dueño, como un gesto de cierre en medio del dolor.

Cabrera relató que su experiencia en emergencias lo llevó a actuar de inmediato tras la explosión, ayudando a personas en estado de shock y a otras con lesiones graves. Sin embargo, asegura que lo vivido ese día lo marcó profundamente, por lo que hoy busca contribuir desde otro lugar: preservar la memoria de quienes perdieron la vida.

En esa línea, también proyecta levantar un pequeño memorial en el sector donde ocurrió la tragedia, como homenaje a las víctimas. Mientras la investigación sigue en curso y algunas personas continúan hospitalizadas, su iniciativa busca mantener vivo el recuerdo de lo ocurrido y dar un sentido humano a una de las emergencias más graves registradas en la comuna.