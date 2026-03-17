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Así nos vio el mundo durante el 2025: deporte, economía y política fueron los temas donde destaca Chile en la prensa internacional

Marca Chile realizó un estudio de la cobertura que recibió nuestro país en el extranjero durante el año que pasó.

Pablo Castillo

Así nos vio el mundo durante el 2025: deporte, economía y política fueron los temas donde destaca Chile en la prensa internacional

Durante 2025, la cobertura de la prensa internacional sobre Chile estuvo marcada principalmente por temas políticos, deportivos y económicos, según el monitoreo de medios realizado por Marca Chile, en 101 medios de comunicación de 17 países.

El análisis muestra que el deporte fue la temática que concentró mayor atención en la cobertura internacional durante todo el año (23,6%), especialmente durante el primer semestre.

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La participación de la selección chilena en las clasificatorias sudamericanas generó numerosas publicaciones, mientras que durante la segunda parte del año la atención se concentró en torneos internacionales como la Copa Sudamericana y la Copa Mundial Sub-20. Gran parte de estas noticias fueron difundidas por medios de la región, particularmente de Argentina y Perú.

La política fue la segunda temática con mayor interés de los medios (22%), especialmente durante el segundo semestre del año, cuando la elección presidencial situó al país en el centro de la agenda informativa internacional. Medios de América Latina, Estados Unidos y España abordaron ampliamente el desarrollo de la campaña, el análisis de los resultados y las implicancias políticas del triunfo de José A. Kast.

La economía también mantuvo una presencia relevante en la agenda internacional (21,1%). Durante el primer semestre, las publicaciones se enfocaron en el desempeño económico del país, incluyendo el comportamiento de indicadores macroeconómicos, la actividad minera y las exportaciones. En el segundo semestre, el foco se desplazó hacia las relaciones comerciales internacionales y el análisis del contexto económico chileno en comparación con otros países de la región.

Panoramas culturalse y reportes sismológicos

En cuanto a la línea editoria, la cobertura internacional sobre Chile durante 2025 fue mayoritariamente neutra (71,2%). Las noticias positivas (16,2%), en tanto, se concentraron principalmente en contenidos vinculados a turismo, panoramas culturales y ciencia y tecnología, donde el país fue presentado como un destino atractivo y con desarrollo en investigación e innovación.

En contraste, la cobertura negativa (12,6%) estuvo asociada principalmente a accidentes, catástrofes naturales y eventos medioambientales.

Además de las elecciones presidenciales y las clasificatorias sudamericanas, los reportes sismológicos suelen generar interés global, además de los eventos catastróficos. En 2025, el corte del suministro eléctrico a nivel nacional, a principios de año, acaparó gran parte de los titulares.

Argentina y Perú lideran

A nivel geográfico, la cobertura internacional sobre Chile estuvo liderada principalmente por medios de Argentina (23,6%) y Perú (20,4%), seguidos por España (15,7%) y Estados Unidos (13,8%).

Argentina tuvo una cobertura centrada principalmente en temas económicos y deportivos. Perú, en tanto, se enfocó en contenidos vinculados a deportes, economía y política.

Estados Unidos y España también mantuvieron una presencia relevante en la cobertura del proceso electoral, con análisis políticos y económicos sobre el país. Por su parte, China destacó por registrar los niveles más altos de favorabilidad hacia Chile, con publicaciones que asociaron al país a ámbitos como cooperación económica, estabilidad y desarrollo científico y tecnológico.

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