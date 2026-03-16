El nuevo “oro” tecnológico: qué son y por qué EE.UU. y China miran las tierras raras de Chile

Los teléfonos inteligentes, los autos eléctricos y las turbinas eólicas dependen de un grupo de minerales poco conocidos pero cada vez más estratégicos: las llamadas tierras raras. Estos elementos químicos son fundamentales para fabricar componentes tecnológicos avanzados y se han convertido en una pieza clave de la transición energética global.

Hoy, la complejidad de la tecnología es tal que dispositivos cotidianos utilizan una enorme diversidad de elementos químicos. Mientras hace tres siglos los molinos de viento funcionaban con apenas tres, actualmente los celulares y los vehículos eléctricos incorporan cerca de 70 de los 83 elementos de la tabla periódica.

Entre ellos se encuentran las tierras raras, un conjunto de 17 elementos que poseen propiedades magnéticas, ópticas y eléctricas únicas. Estas características permiten fabricar imanes de alto rendimiento, baterías avanzadas y componentes electrónicos esenciales para la electrificación del transporte y el desarrollo de energías renovables.

Lo anterior lo señala el geólogo Martin Reich, académico de la Universidad de Chile, quien publicó una investigación sobre estos minerales y plantea que son “críticos” para las economías modernas debido a su papel en industrias tecnológicas, telecomunicaciones, transporte y generación de energía limpia.

La creciente demanda por estos elementos también ha elevado su importancia estratégica. China domina actualmente la producción mundial de tierras raras, con cerca del 60% del suministro global, lo que ha llevado a otros países a buscar nuevas fuentes para asegurar su acceso a estos recursos.

El interés internacional en las tierras raras

Según explica Reich, las tierras raras reciben su nombre porque suelen encontrarse en concentraciones muy bajas dentro de los minerales, lo que hace complejo y costoso su proceso de extracción y separación.

El especialista agrega que elementos como el neodimio son indispensables para fabricar imanes permanentes utilizados en motores eléctricos y aerogeneradores. De hecho, un vehículo eléctrico puede contener cerca de 1,5 kilos de tierras raras en sus componentes.

En este contexto, países como Estados Unidos buscan reducir su dependencia del suministro chino. Así se ha visto con la reciente firma entre el país norteamericano y el nuevo gobierno presidido por José A. Kast de una declaración conjunta para el establecimiento de consultas sobre minerales críticos y tierras raras. En una reunión bilateral en La Moneda, el Presidente Kast recibió al vicesecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y al embajador Brandon Judd.

El potencial de Chile en el nuevo mapa de minerales críticos

Expertos señalan que el territorio chileno tiene condiciones geológicas que podrían permitir el desarrollo de esta industria, además de la posibilidad de recuperar estos elementos desde antiguos relaves mineros. De hecho, el Ministerio de Minería de Chile ha identificado cientos de depósitos con potencial para su aprovechamiento.

“El país tiene el potencial de convertirse en un importante proveedor mundial de estos minerales esenciales”, declaró para La Tercera Federico Casanello, decano de la Facultad de Ingeniería, Arquitectura y Diseño de la U. San Sebastián.

Uno de los proyectos más avanzados se encuentra en la comuna de Penco, donde la empresa Aclara Resources impulsa una iniciativa para extraer tierras raras desde arcillas, mediante métodos, según ellos, de bajo impacto ambiental.