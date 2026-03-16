Declaran Alerta Roja en Rapa Nui por incendio forestal cercano a viviendas
Equipos de emergencia combaten el siniestro denominado “31-D”, que ya ha consumido cerca de ocho hectáreas y mantiene riesgo para sectores poblados.
La noche de este lunes, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para toda la provincia de Isla de Pascua, en la región de Valparaíso.
Lo anterior debido a un incendio forestal que se mantiene activo y que amenaza con acercarse a sectores poblados.
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La medida se adoptó tras antecedentes técnicos de la Corporación Nacional Forestal (Conaf) por el siniestro denominado “31-D”, que preliminarmente ha consumido cerca de ocho hectáreas de vegetación.
“Se actuará para controlar la situación”
En el lugar trabajan Bomberos de la isla, junto a una brigada y un técnico de Conaf, además de un camión aljibe municipal para apoyar las labores de contención.
Desde Senapred indicaron que con la alerta “se movilizarán todos los recursos necesarios y disponibles, en apoyo adicional a lo ya desplegado por Conaf, Bomberos y el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres”.
Asimismo, señalaron que “se actuará para controlar la situación, dada la extensión y severidad del evento”.
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