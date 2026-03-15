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Tres asistentes de la Educación son brutalmente agredidos en Puerto Montt: Municipio anunció querella

Tres trabajadores del colegio Nueva Alerce fueron atacados por desconocidos. El municipio confirmó acciones legales y apoyo a las víctimas.

Juan Castillo

Cedida

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Tres asistentes de la educación del colegio Nueva Alerce resultaron con lesiones de diversa consideración tras ser víctimas de una violenta agresión en Puerto Montt, región de Los Lagos.

El ataque ocurrió mientras realizaban labores habituales dentro del establecimiento, lo que llevó al municipio a anunciar acciones judiciales para perseguir a los responsables.

De acuerdo con los antecedentes, los hechos ocurrieron la tarde del martes 10 de marzo cuando los funcionarios se encontraban trasladando residuos hacia contenedores ubicados en las cercanías del recinto educacional.

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En ese momento fueron abordados por un grupo de desconocidos que los atacaron, provocándoles distintas lesiones.

Municipio anuncia querella y condena el ataque

El alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainraihgt, condenó con dureza lo ocurrido y aseguró que el municipio buscará que el caso avance judicialmente. La autoridad comunal confirmó que la Unidad Penal Municipal, encabezada por Marcos Emilfork, presentará una querella criminal para identificar y sancionar a los responsables.

El jefe comunal expresó que “lamentamos lo ocurrido con nuestros asistentes de la educación en el colegio Nueva Alerce, quienes fueron agredidos a mansalva brutalmente”. En esa línea, agregó que “estas cosas no las vamos a permitir, ya lo hemos dicho: actos de este tipo de delincuentes que atenten contra nuestra gente de la Municipalidad van a ser sancionados”.

Además, explicó que desde el primer momento se activaron las acciones correspondientes para apoyar a las víctimas. Según detalló, “lo primero que hicimos es ponernos en contacto con ellos, también con la Asociación de Funcionarios y hacer las denuncias respectivas”, junto con instruir la presentación de la querella para “llegar a las últimas consecuencias”.

Tras la agresión, el equipo directivo del establecimiento activó los protocolos internos de seguridad y acompañamiento, coordinando atención médica para los trabajadores afectados y notificando a Carabineros de Chile para iniciar las diligencias correspondientes.

Paralelamente, el Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM) coordinó reuniones con representantes de la Asociación Gremial de Asistentes de la Educación (Agrepa) y el equipo de convivencia escolar para definir medidas de apoyo y contención.

Entre las acciones anunciadas también se contempla apoyo psicológico para los funcionarios del establecimiento, a través de profesionales del Instituto de Seguridad del Trabajo (IST). Además, el municipio informó que se evaluarán mejoras en el entorno del colegio, como reforzar la iluminación y habilitar contenedores de residuos más cercanos para reducir riesgos laborales.

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