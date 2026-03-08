;

Tempo Rei: así fue la despedida de Gilberto Gil del público chileno

El artista brasileño se presentó en el Movistar Arena con un show de más de dos horas lleno de momentos icónicos.

Gabriel Esteffan

Un viaje de despedida por los últimos 60 años de canciones que marcaron la música brasileña con varios de los estilos que lo convierten en un artista único y universal. Eso ocurrió este sábado 7 de marzo en un show lleno de nostalgia y clásicos.

El tiempo fue el elemento central, con apariciones en imágenes de Caetano Veloso, Maria Bethania y un emocionante video de Chico Buarque sobre “Cálice”, una canción de protesta que compusieron en los años 70, de dictadura militar en Brasil.

Así fue el último show de Gilberto Gil en Chile, quien se presentó con tres de sus hijos y una completa banda con su espectáculo Tempo Rei en el escenario del Movistar Arena, donde el público se rindió a la presentación del brasileño de 83 años.

Rock, inspiración africana, reggae, percusión, menciones espirituales y esotéricas marcaron la noche, con un gran final con sus canciones más conocidas como “Drao”, “Toda Menina Baiana”, “Andar com fé” “Aquele abraço” y “Esperando na janela”, entre otras.

El adiós aplaudido

En su gira de despedida, la voz ya no es lo que era, con un par de veces en que Gil pidió que subieran su micrófono. Pero la magia de sus canciones y el talento de la banda que lo acompañó compensaron cualquier titubeo vocal.

Fueron más de dos horas de espectáculo, con una treintena de canciones de recorrieron desde los años 60′, con “Procissao” (1967) y “Domingo no parque”, hasta “Estrela”, del premiado disco Quanta.

Los que asistieron a Tempo Rei despidieron a Gil con una ovación, sabiendo que fue la última vez que verían en vivo a un cantautor que revolucionó la música de su país. Claro, a menos que el tiempo, rey y soberano, (y Gil) diga otra cosa.

El playlist:

Algunos momentos:

