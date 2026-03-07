;

Trump afirma que Irán “se rindió” tras ataques de EE.UU. e Israel

El mandatario aseguró que Teherán pidió disculpas a sus vecinos de Medio Oriente y advirtió que podrían venir nuevos golpes militares.

Verónica Villalobos

Getty Images

Getty Images

Santiago

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán se habría “rendido” ante sus vecinos de Medio Oriente luego de los ataques ejecutados por fuerzas estadounidenses y de Israel.

A través de un mensaje difundido públicamente, el mandatario sostuvo que el gobierno iraní habría prometido no volver a atacar a otros países de la región. Según Trump, esa decisión fue consecuencia directa de lo que calificó como un “implacable ataque” militar coordinado entre Washington y Tel Aviv.

En su declaración, el líder estadounidense afirmó que Irán buscaba “tomar el control y gobernar Oriente Medio”, y aseguró que por primera vez en siglos el país habría sido derrotado por sus vecinos regionales. “Irán ya no es el matón de Oriente Medio, sino el perdedor de Oriente Medio”, señaló.

El mandatario también advirtió que la ofensiva podría intensificarse. En su mensaje indicó que, debido a la “mala conducta” de Irán, se estaría evaluando atacar nuevas zonas y grupos que hasta ahora no habían sido considerados objetivos.

Las declaraciones se producen en medio de una fuerte escalada militar en Medio Oriente tras los recientes bombardeos contra territorio iraní, que han aumentado la tensión en la región.

