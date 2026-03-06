Más de $6 mil millones perdidos: el fallido software del Hospital de La Florida que nunca logró funcionar plenamente y tendrá que ser reemplazado

El Hospital Clínico Dra. Eloísa Díaz de La Florida enfrenta cuestionamientos tras revelarse que destinó más de $6 mil millones al desarrollo de un sistema informático que nunca logró funcionar plenamente y que ahora deberá ser reemplazado.

Se trata del proyecto HELO, una plataforma diseñada para modernizar el registro clínico electrónico del recinto y sustituir al sistema Thalamus, operativo desde 2013.

Sin embargo, tras cuatro años de implementación, evaluaciones internas y externas concluyeron que la herramienta no alcanzó los estándares comprometidos según reveló en un inicio Ciper.

Según indicó el propio hospital a The Clinic, “la evaluación concluyó que, aun invirtiendo más tiempo y recursos, HELO no alcanzaría el estándar funcional y de oportunidad que el hospital requiere”.

Detectaron eventuales irregularidades

La iniciativa comenzó a impulsarse a fines de 2021, pero su desarrollo estuvo marcado por retrasos y deficiencias. De acuerdo con una auditoría interna realizada en 2025, el proyecto solo logró completar totalmente el módulo de admisión y hospitalización, mientras que otros componentes claves quedaron incompletos o en etapas iniciales.

El informe también detectó eventuales irregularidades en el proceso de contratación del sistema.

Entre ellas, una serie de compras por trato directo con la empresa APIUX Tecnología SpA entre 2022 y 2023, mecanismo que —según la auditoría— podría configurar una “grave falta a la probidad” al fragmentar adquisiciones y evitar procesos de licitación o revisiones de la Contraloría.

Hospital de La Florida Ampliar

Además, el documento identificó otros problemas administrativos, como dobles pagos a trabajadores externos, horas extraordinarias consideradas “exuberantes” y cerca de $383 millones asociados a “tiempos ociosos” de funcionarios asignados al proyecto.

Iniciarán una nueva licitación

Los antecedentes llevaron al actual director del hospital, Enrique Ayarza, a solicitar un sumario administrativo al Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente para indagar “deficiencias en el proceso de adquisición y uso de recursos públicos durante su ejecución”.

Mientras se desarrolla la investigación, el recinto anunció que iniciará una nueva licitación para implementar un sistema de registro clínico electrónico distinto.

En ese contexto, el hospital informó que se encuentra “en la etapa de elaboración de los Términos de Referencia del nuevo sistema”, proceso que deberá ser revisado posteriormente por la Contraloría.

Por ahora, el hospital deberá mantener operativos tanto el antiguo sistema Thalamus como HELO mientras se concreta la nueva plataforma, situación que podría extenderse durante gran parte de 2026.