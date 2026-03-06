;

SHOA descarta riesgo de tsunami en costas de Chile tras temblor 6,7 registrado en Islas Salomón

El fuerte movimiento telúrico tuvo lugar este viernes frente a las costas de Makira.

Juan Castillo

Getty Images - Referencial

Getty Images - Referencial / bymuratdeniz

Este viernes, un temblor de magnitud 6,7 se sintió en las Islas Salomón, ubicado en Oceanía.

Según consignó el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo tuvo su epicentro a 329 kilómetros al oeste de Lata, en pleno océano, frente a las costas de Makira.

Pese a esto, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas de Chile.

“SHOA indica que las características del sismo magnitud 6.7, localizado 329 km al oeste de Lata, Islas Salomón; NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.”, señalaron.

