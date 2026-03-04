Prisa presenta un plan estratégico 2026-2029 de estabilidad e innovación para garantizar el crecimiento

PRISA presentó, en su Capital Markets Day (CMD), la hoja de ruta para los próximos cuatro años en sus unidades de negocio de educación y medios de comunicación.

El presidente del Grupo, Joseph Oughourlian, explicó así su punto de partida: “Con total transparencia, les puedo garantizar que hoy somos una compañía más sólida y mejor preparada para crecer. Y vamos a crecer con disciplina, realismo y una gran ambición”.

Las grandes cifras que recoge el Plan apuntan a que en 2029 los ingresos de PRISA aumentarán hasta los 1.120 millones de euros y que el EBITDA lo hará hasta los 240 millones, con un margen del 21%.

La generación de caja tendrá un recorrido positivo, hasta lograr 100 millones de cash flow operativo al cierre del periodo, que también contempla la reducción del apalancamiento, hasta situarse por debajo de 3x la ratio deuda neta/EBITDA.

“Tanto para Santillana como para PRISA Media, vamos a fortalecer el negocio, impulsar nuevas vías de ingresos y apoyarnos en la innovación, la inteligencia artificial y el talento interno para maximizar nuestra llegada y aprovechar las oportunidades de negocio”, ha defendido el presidente.

PRISA Media, crecimiento y responsabilidad

Pilar Gil, CEO de PRISA Media y vicepresidenta de PRISA, ha recordado que PRISA tiene marcas centenarias volcadas en la información y en la defensa de la verdad, con más de 1.800 periodistas de un total de 3.600 empleados.

Su plan activa seis ejes y los organiza en cuatro verticales. “El primero de esos ejes es la confianza, porque, ahora más que nunca, los ciudadanos necesitan y buscan contenido de calidad. El segundo es América, porque tenemos un compromiso con las democracias del continente. En tercer lugar, las nuevas audiencias, ensanchar las existentes y llegar a los más jóvenes.

Para conseguirlo, es básico el cuarto eje, un foco audiovisual y multiplataforma en los sitios propios y en redes. El quinto es maximizar la publicidad digital y enriquecerla con data. Y el sexto implica seguir avanzando en un modelo de ingresos cada vez más diversificado y que garantice una empresa más sostenible”.

Los cuatro verticales son información, deportes, música y estilo de vida, apoyados en la fuerza de las marcas globales (EL PAÍS, AS y LOS40) y en la capacidad de llegada local de otras potentísimas marcas como SER, Caracol o W Radio. Esto implica impulsar todavía más el área de hard news, establecer alianzas con partners estratégicos (AS, por ejemplo, ya emite en Claro TV con llegada a 90 millones de suscriptores; y Caracol Radio ya se escucha en Estados Unidos), ser más eficientes y activos en redes sociales y generar experiencias y eventos en vivo para usuarios de todas las edades en España y en América.

Santillana, con la IA como driver

Alberto Polanco, CEO de Santillana, resaltó su trayectoria de 25 años en América Latina y destacó que la compañía atiende hoy a 30 millones de estudiantes, con 3,6 millones de suscripciones a los sistemas educativos de Santillana.

Además, Polanco ha declarado que la IA aplicada por Santillana es esencial para mejorar el desarrollo de los estudiantes, ayudar a los profesores y las escuelas en su día a día y facilitar que las familias se impliquen en la educación de sus hijos: “Santillana tiene un corazón inteligente y usa la tecnología para añadir valor a estudiantes y escuelas en su desarrollo futuro”.