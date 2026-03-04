Desbaratan planta clandestina en Temuco y decomisan más de 1.300 kilos de salmón robado Uno / Cristian Duarte

Un operativo conjunto entre Carabineros y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) permitió desarticular una planta de procesamiento de productos del mar en Temuco, donde se incautaron más de 1.300 kilos de salmón ilegal.

La investigación comenzó tras una denuncia ciudadana que alertó sobre el funcionamiento irregular de un recinto ubicado en el sector oriente de la ciudad.

Por instrucción de la Fiscalía Regional de La Araucanía, la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 2ª Comisaría de Temuco realizó diligencias que culminaron con una fiscalización en el lugar junto a personal de Sernapesca.

Durante el procedimiento, las autoridades detectaron grandes cantidades de recursos marinos almacenados sin acreditar su origen ni contar con los permisos sanitarios y de funcionamiento correspondientes.

En total se incautaron 1.350 kilos de salmón salar robado —entre piezas completas y recortes—, además de 1.467,8 kilos de merluza austral y 25,4 kilos de sierra, con un avalúo cercano a los 30 millones de pesos.

Debido a que los productos habían perdido la cadena de frío, la Seremi de Salud determinó su destrucción, al no cumplir con las condiciones para el consumo humano.

En el operativo fueron detenidas tres personas, quienes quedaron imputadas por el delito de receptación y por infringir la Ley General de Pesca y Acuicultura. Pasarán a control de detención en el Juzgado de Garantía de Temuco.

Desde Sernapesca, en tanto, valoraron el trabajo investigativo que permitió desarticular la actividad ilegal. Rodrigo Balladares, director regional del organismo en La Araucanía, señaló que este tipo de prácticas principalmente a quienes trabajan de forma legal en la pesca artesanal.