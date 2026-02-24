;

Temuco instala segundo pórtico detector de metales en liceo municipal: medida podría extenderse a otros recintos

El municipio decidió implementar la medida pese a que fueron multados por la Superintendencia de Educación por $4 millones.

Juan Castillo

Matías Gallegos

Temuco instala segundo pórtico detector de metales en liceo municipal: medida podría extenderse a otros recintos

Temuco instala segundo pórtico detector de metales en liceo municipal: medida podría extenderse a otros recintos

07:11

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El municipio de Temuco instaló un segundo pórtico detector de metales en un establecimiento educacional municipal, reactivando la discusión sobre seguridad escolar, derechos de los estudiantes y el rol de estas medidas en espacios públicos.

La nueva infraestructura quedó operativa en el Instituto de Especialidades Técnicas de La Araucanía (ICET), sumándose a la experiencia previa del Liceo Comercial de la comuna.

La decisión se concreta pese a la multa cursada por la Superintendencia de Educación, que sancionó al municipio con cerca de $4 millones de pesos al considerar que el uso de estos dispositivos podía vulnerar derechos fundamentales, al condicionar el ingreso de estudiantes al sistema educativo.

Aun así, la administración local optó por insistir, argumentando que se trata de una herramienta preventiva frente al aumento de hechos violentos en entornos escolares.

Revisa también:

ADN

Seguridad escolar y posible extensión a centros de salud

El alcalde de Temuco, Roberto Neira, defendió la medida y adelantó que el municipio evalúa extender este tipo de tecnología a otros recintos públicos, especialmente centros de salud. Según explicó, ya existe una mesa de trabajo entre la Dirección de Salud Municipal y asociaciones de funcionarios para analizar su implementación en consultorios de sectores como Amanecer y Pedro de Valdivia.

“Ya lo estamos trabajando. Hay una mesa de trabajo que conformó el director de salud con las asociaciones de funcionarios”, señaló el jefe comunal, agregando que la idea es avanzar con participación de equipos técnicos, trabajadores y organizaciones sociales.

El debate se intensificó tras un violento episodio ocurrido semanas atrás en un Cesfam del sector Amanecer, donde una persona ingresó con un arma blanca y agredió a un usuario al interior del recinto. Ese hecho reforzó la percepción de vulnerabilidad en espacios que hasta hace poco se consideraban seguros.

Desde el Ministerio de Educación, el ministro Nicolás Cataldo ha señalado que este tipo de medidas “pueden colaborar, pero no solucionan el problema de fondo”, apuntando a la necesidad de abordar integralmente la inseguridad escolar.

Mientras el ICET inicia un mes de marcha blanca para evaluar tiempos de acceso y funcionamiento del sistema, el municipio proyecta que en abril el pórtico opere de manera regular.

¿Crees que el uso de pórticos detectores de metales es una solución adecuada para enfrentar la inseguridad en colegios y centros de salud?

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad