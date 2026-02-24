Temuco instala segundo pórtico detector de metales en liceo municipal: medida podría extenderse a otros recintos

El municipio de Temuco instaló un segundo pórtico detector de metales en un establecimiento educacional municipal, reactivando la discusión sobre seguridad escolar, derechos de los estudiantes y el rol de estas medidas en espacios públicos.

La nueva infraestructura quedó operativa en el Instituto de Especialidades Técnicas de La Araucanía (ICET), sumándose a la experiencia previa del Liceo Comercial de la comuna.

La decisión se concreta pese a la multa cursada por la Superintendencia de Educación, que sancionó al municipio con cerca de $4 millones de pesos al considerar que el uso de estos dispositivos podía vulnerar derechos fundamentales, al condicionar el ingreso de estudiantes al sistema educativo.

Aun así, la administración local optó por insistir, argumentando que se trata de una herramienta preventiva frente al aumento de hechos violentos en entornos escolares.

Seguridad escolar y posible extensión a centros de salud

El alcalde de Temuco, Roberto Neira, defendió la medida y adelantó que el municipio evalúa extender este tipo de tecnología a otros recintos públicos, especialmente centros de salud. Según explicó, ya existe una mesa de trabajo entre la Dirección de Salud Municipal y asociaciones de funcionarios para analizar su implementación en consultorios de sectores como Amanecer y Pedro de Valdivia.

“Ya lo estamos trabajando. Hay una mesa de trabajo que conformó el director de salud con las asociaciones de funcionarios”, señaló el jefe comunal, agregando que la idea es avanzar con participación de equipos técnicos, trabajadores y organizaciones sociales.

El debate se intensificó tras un violento episodio ocurrido semanas atrás en un Cesfam del sector Amanecer, donde una persona ingresó con un arma blanca y agredió a un usuario al interior del recinto. Ese hecho reforzó la percepción de vulnerabilidad en espacios que hasta hace poco se consideraban seguros.

Desde el Ministerio de Educación, el ministro Nicolás Cataldo ha señalado que este tipo de medidas “pueden colaborar, pero no solucionan el problema de fondo”, apuntando a la necesidad de abordar integralmente la inseguridad escolar.

Mientras el ICET inicia un mes de marcha blanca para evaluar tiempos de acceso y funcionamiento del sistema, el municipio proyecta que en abril el pórtico opere de manera regular.

¿Crees que el uso de pórticos detectores de metales es una solución adecuada para enfrentar la inseguridad en colegios y centros de salud?