Senador Insulza pide bajar tensión tras roce entre Presidente Boric y Kast: “Estamos completamente perdidos”

El parlamentario advirtió que una confrontación prolongada podría afectar la gobernabilidad y la imagen del país.

Senador Insulza pide bajar tensión tras roce entre Presidente Boric y Kast: “Estamos completamente perdidos”

El senador socialista José Miguel Insulza manifestó su inquietud por la controversia pública entre el Presidente Gabriel Boric y el mandatario electo José Antonio Kast, en medio de tensiones por el proyecto de cable submarino Chile-China Express.

El conflicto se desató luego de que Boric afirmara haber informado a su sucesor sobre la iniciativa, lo que generó roces diplomáticos y cuestionamientos internacionales.

Tras una reunión bilateral realizada este martes en el Palacio de La Moneda, Kast solicitó al Presidente que se retractara de sus declaraciones. Ante la negativa, el mandatario electo se retiró del encuentro y anunció que daría por terminado el proceso de traspaso.

Frente a este escenario, Insulza hizo un llamado a bajar el tono de la confrontación. “Si vamos a pasar cuatro años peleando vamos a arruinar este país”, advirtió el parlamentario, subrayando que lo relevante es asegurar una transición institucional ordenada.

“A mí no me importa quién tiene la culpa, quiero que tengamos una transmisión de mando como corresponde”, afirmó.

Consultado sobre si había visto un escenario similar desde el retorno a la democracia, señaló que “ni siquiera en la transmisión del mando con Pinochet” se vivió una tensión de este tipo dentro de la ceremonia oficial, pese a que en esa ocasión hubo manifestaciones en el entorno.

“Estamos completamente perdidos”

Para Insulza, el foco debe estar en preservar el diálogo político. “Los países viven mejor cuando la gente es capaz de dialogar y de entenderse”, sostuvo, agregando que cuando no existe respeto por las opiniones del otro “estamos completamente perdidos”.

La controversia ocurre a pocas semanas del cambio de mando, en un clima marcado por diferencias respecto a la política exterior y la relación con potencias internacionales, lo que ha tensionado el proceso de transición gubernamental.

