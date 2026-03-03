Comisión de Gobierno Interior despacha reforma al sistema político para frenar disolución de partidos

La Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados despachó a sala el proyecto de reforma al sistema político, una de las prioridades del Ejecutivo para el cierre del ciclo parlamentario.

La iniciativa busca minimizar la fragmentación y promover la gobernabilidad sin sacrificar la representatividad. La ministra de la Segpres, Macarena Lobos, valoró el diagnóstico común alcanzado, destacando que es un paso fundamental mandatado por el Presidente Boric.

Nuevas exigencias y el “salvavidas” a partidos

Uno de los cambios principales radica en los requisitos para constituir colectividades. El texto establece que los partidos requerirán un 0,3% del padrón electoral (aproximadamente 46 mil firmas), modificando la propuesta inicial del Senado del 0,5% y superando el 0,25% de la normativa vigente.

Sin embargo, el debate estuvo marcado por la situación de los partidos en riesgo de desaparecer. Se aprobó una indicación de la diputada Joanna Pérez que permite, de forma excepcional para la elección de 2025, la fusión de colectividades que no alcanzaron el umbral mínimo pero que cuentan con al menos un diputado electo. Esta medida fue duramente criticada por el diputado Daniel Manouchehri (PS), quien la tildó de un “traje a la medida” para partidos como Demócratas o Evópoli que, bajo la ley actual, deberían dejar de existir.

Financiamiento y disciplina parlamentaria

En cuanto al uso de recursos públicos, la reforma introduce restricciones severas para desincentivar el “díscolaje” y la atomización:

Restricción de fondos: Los partidos sin representación parlamentaria no podrán acceder a financiamiento público.

Fondos inamovibles: Si un parlamentario renuncia a su partido, no podrá llevarse el financiamiento a la nueva colectividad; los recursos se mantienen en el partido de origen.

Asignaciones y comités: Si un legislador cambia de comité, los fondos correspondientes permanecen en el comité original.

Próximos pasos

El presidente de la comisión, Rubén Oyarzo (PR), calificó el resultado como un “gran acuerdo en una comisión de Estado”, resaltando que también se abordaron temas como la violencia política.

Respecto a la pérdida del escaño por indisciplina, la ministra Lobos aclaró que esta sanción avanzará de forma paralela y complementaria al actual proyecto. Se espera que la discusión sobre el “discolaje” sea retomada con fuerza durante su votación en la sala de la Cámara.