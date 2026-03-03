Aumentan a cuatro los casos de dengue en Rapa Nui y refuerzan control sanitario

Aumentan a cuatro los casos de dengue en Rapa Nui

La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Valparaíso confirmó cuatro casos de dengue en Rapa Nui. Uno importado y tres autóctonos, lo que evidencia transmisión local.

Además, hay cinco sospechosos en análisis y 79 descartados desde enero por el laboratorio del Hospital Hanga Roa.

Ante el escenario, se activaron operativos de control vectorial en un radio de 200 metros alrededor de los contagios, con desinsectación, inspección de viviendas y eliminación de criaderos del mosquito Aedes aegypti.

Las intervenciones finalizaron en Hanga Piko – Avenida Pont y continúan en Tahai Mirador – Miru y Te Hoe Manu.

“Se encuentran en buen estado”

El seremi (s) de Salud, Carlos Rojas, informó que los pacientes “se encuentran en buen estado de salud”, en reposo domiciliario y bajo aislamiento vectorial.

Además, llamó a la prevención: “Llamamos a la comunidad a estar atentos a síntomas y a eliminar aguas estancadas para prevenir la proliferación del zancudo”.

La situación se enmarca en la alerta amarilla regional por alteración sanitaria, ampliada por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres y vigente mientras persistan las condiciones de riesgo.