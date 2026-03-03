La estadística sobre el “tiempo muerto” que deja al fútbol chileno a años luz de otros torneos de Sudamérica y la Premier League / CRISTIAN CACERES / UNO NOTICIAS

Transcurridas las primeras cinco fechas del Campeonato Nacional 2026, ya hay algunas conclusiones que se pueden sacar en torno al desarrollo del torneo.

Al margen de que ya todos los equipos al menos han ganado un partido y a la alta cantidad de tarjetas rojas, también se suma otro dato que preocupa a la ANFP.

Se trata del alto número al momento de evaluar el “tiempo muerto”, es decir, todos los minutos en los cuales el balón no está en juego.

Una cifra decidora la marcó el pasado fin de semana el choque entre Ñublense y Universidad Católica, donde apenas hubo 38 minutos de tiempo efectivo de juego y un total de 71 minutos de “tiempo muerto”.

La UC se mantiene en el podio de partidos con menos acción en lo que va de la Liga de Primera, con 64 minutos de “tiempo muerto” en el empate con Deportes La Serena en la primera fecha.

El listado de juegos con más de 50 minutos de inactividad en cancha lo completan Ñublense-Audax Italiano (55 minutos de “tiempo muerto”), O’Higgins-Colo Colo (54 minutos), La Serena-Universidad de Concepción (53 minutos), Huachipato-Palestino y Cobresal-La Serena (51 minutos).

Con semejantes antecentes, la Liga de Primera se sigue alejando de parámetros de ritmo de juego respecto de otras ligas en Sudamérica. Por ejemplo, en Ecuador el promedio de “tiempo muerto” por partido está entre 40 y 45 minutos, mientras que en Argentina está entre 40 y 48 minutos.

La diferencia se acrecienta aún más pensando en Europa, yendo, por poner un caso, al de la Premier League, donde apenas hay 30 a 35 minutos de “tiempo muerto” promedio por compromiso, lo que evidencia la necesidad de aumentar el ritmo de juego en Chile.