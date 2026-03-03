;

La estadística sobre el “tiempo muerto” que deja al fútbol chileno a años luz de otros torneos de Sudamérica y la Premier League

Hay preocupación en la ANFP ante el escaso tiempo efectivo que hay en la Liga de Primera.

Carlos Madariaga

La estadística sobre el “tiempo muerto” que deja al fútbol chileno a años luz de otros torneos de Sudamérica y la Premier League

La estadística sobre el “tiempo muerto” que deja al fútbol chileno a años luz de otros torneos de Sudamérica y la Premier League / CRISTIAN CACERES / UNO NOTICIAS

Transcurridas las primeras cinco fechas del Campeonato Nacional 2026, ya hay algunas conclusiones que se pueden sacar en torno al desarrollo del torneo.

Al margen de que ya todos los equipos al menos han ganado un partido y a la alta cantidad de tarjetas rojas, también se suma otro dato que preocupa a la ANFP.

Revisa también:

ADN

Se trata del alto número al momento de evaluar el “tiempo muerto”, es decir, todos los minutos en los cuales el balón no está en juego.

Una cifra decidora la marcó el pasado fin de semana el choque entre Ñublense y Universidad Católica, donde apenas hubo 38 minutos de tiempo efectivo de juego y un total de 71 minutos de “tiempo muerto”.

La UC se mantiene en el podio de partidos con menos acción en lo que va de la Liga de Primera, con 64 minutos de “tiempo muerto” en el empate con Deportes La Serena en la primera fecha.

El listado de juegos con más de 50 minutos de inactividad en cancha lo completan Ñublense-Audax Italiano (55 minutos de “tiempo muerto”), O’Higgins-Colo Colo (54 minutos), La Serena-Universidad de Concepción (53 minutos), Huachipato-Palestino y Cobresal-La Serena (51 minutos).

Con semejantes antecentes, la Liga de Primera se sigue alejando de parámetros de ritmo de juego respecto de otras ligas en Sudamérica. Por ejemplo, en Ecuador el promedio de “tiempo muerto” por partido está entre 40 y 45 minutos, mientras que en Argentina está entre 40 y 48 minutos.

La diferencia se acrecienta aún más pensando en Europa, yendo, por poner un caso, al de la Premier League, donde apenas hay 30 a 35 minutos de “tiempo muerto” promedio por compromiso, lo que evidencia la necesidad de aumentar el ritmo de juego en Chile.

Contenido patrocinado

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

Vestidos de pasarela que brillaron en los SAG Actor Awards

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

El auge de los perfumes árabes: glamour e intensidad

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Cómo elegir audífonos ideales para caminar por la ciudad y disfrutar tu música al máximo

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Una máscara, una gala y miles de dudas: el post que desató teorías sobre Jim Carrey

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

Protagonizada por Ryan Gosling: Nueva película de ciencia ficción encanta a la crítica

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

¡Daniel, Pancho y Balmores cambian de horario! Conoce cómo será la programación de Radio Pudahuel desde el 2 de marzo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad