Más que un partido: las formaciones de Colo Colo y la Universidad de Chile para el Superclásico 199

El pasado viernes por la tarde, la acción de la quinta fecha de la Liga de Primera 2026 arranca con dos partidos, eso sí estando todas las miradas puestas en lo que será el día domingo.

Esto porque aquel día, se juega el partido más importante del fútbol chileno: los dos equipos más grandes del país se vuelven a las caras, esta vez en el Estadio Monumental, donde Colo Colo será local ante la Universidad de Chile.

El ‘popular’ tiene la obligación absoluta de quedarse con el partido, no solo por sumar tres puntos, sino que además para aprovechar el horrible momento futbolístico que vive su archirrival.

Es por ello que la más probable formación de Colo Colo será con Fernando de Paul en el arco; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa y Diego Ulloa en defensa; Arturo Vidal, Tomás Alarcón y Víctor Méndez en el mediocampo; Claudio Aquino de enganche; Maximiliano Romero y Javier Correa en delantera.

Al frente, como adelantamos, las cosas están contra las cuerdas para ‘Paqui’. Los azules aún no saben de victorias en el inicio de la Liga de Primera, por lo que una derrota ante el clásico rival podría condenar definitivamente el proyecto de Meneghini en la banca.

Para ir por la hazaña, ‘Paqui’ formaría con Gabriel Castellón en el arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Charles Aránguiz, Israel Poblete y Marcelo Morales en la zona de volantes; Javier Altamirano como enganche; para dejar en delantera a Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas.

Colo Colo vs. la U en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Colo Colo y la Universidad de Chile, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

De hecho, la señal oficial tendrá, además de la emisión general, la denominada “Señal del Hincha”, donde habrá dos transmisiones alternativas en simultáneo, una dedicada a hinchas de Colo Colo y otra para fanáticos de la Universidad de Chile.

