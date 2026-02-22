Gloria Estefan divide a Viña 2026: críticas por su voz y ola de defensas en redes

Las redes sociales se encendieron durante la presentación de Gloria Estefan en la noche inaugural del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, con opiniones divididas respecto a su desempeño vocal en la Quinta Vergara.

Mientras algunos usuarios en X cuestionaron el estado de su voz, “¿Está desafinada o ya no le da?”, escribió un internauta, otros defendieron a la artista destacando su energía y trayectoria.

“Admiración para la señora Gloria Estefan, canta y baila fenomenal aún”, comentó otra usuaria, en contraste con quienes señalaron que el coro se escuchaba “más claro que la propia cantante”.

Las críticas apuntaron principalmente a que la intérprete de “Conga” tendría una voz “gastada” o con dificultades para llegar a ciertos tonos. Sin embargo, también hubo mensajes cargados de nostalgia y reconocimiento: “A lo largo de la vida siento que nos sabemos todas sus canciones”, publicó otro espectador, resaltando el impacto generacional de su repertorio.

Viendo a Gloria Estefan en #viña2026 Los años le pasan factura a su voz. Aún así, es una leyenda. 😔🥺 — JRG_1996 (@gemelo_sv) February 23, 2026

Gloria Estefan… cantando con los años y la escasa voz que le queda #Viña2026 — ElViejoCuliao (@CuliaoViejo) February 23, 2026

.Decididamente la voz de Gloria Estefan vio tiempos mejores… 😖😖😖 — Carmen Barba (@labarba53) February 23, 2026

El coro se escucha más que la voz de Gloria Estefan #Viña2026 , otro año que guatea el audio para la TV. — Claudio (@nitrolius) February 23, 2026

El debate digital se produjo en paralelo a una presentación marcada por una batería de éxitos y por el simbolismo de su regreso a Viña, escenario donde debutó en 1983. Estefan fue la encargada de abrir la edición 2026 del certamen, acompañada en la conducción por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

En serio hay gente criticando la voz de hoy de Gloria Estefan? Tiene 68 años y tremenda trayectoria, los artistas con historia "se disfrutan" y no pienso discutirlo con nadie #Viña2026 — Rota del barrio (@mariaeef) February 23, 2026

Los mismos que critican la voz de Gloria Estefan son los que disfrutan con Bad Bunny y otros similares a él que no cantan, balbucean y abusan del autotune. #Viña2026 — Artemisa (@gala_la_maga) February 23, 2026

Admiración para la Sra Gloria Estefan, canta y baila fenomenal aún #Viña2026 #FestivalDeViña — AnaGaba (@anagab7_) February 23, 2026