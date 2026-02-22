;

Gloria Estefan divide a Viña 2026: críticas por su voz y ola de defensas en redes

La presentación de la cantante cubana en la Quinta Vergara encendió el debate digital. Mientras algunos hablaron de “desafinaciones”, otros la defendieron con todo.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

Las redes sociales se encendieron durante la presentación de Gloria Estefan en la noche inaugural del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026, con opiniones divididas respecto a su desempeño vocal en la Quinta Vergara.

Mientras algunos usuarios en X cuestionaron el estado de su voz, “¿Está desafinada o ya no le da?”, escribió un internauta, otros defendieron a la artista destacando su energía y trayectoria.

ADN

Agencia Uno

“Admiración para la señora Gloria Estefan, canta y baila fenomenal aún”, comentó otra usuaria, en contraste con quienes señalaron que el coro se escuchaba “más claro que la propia cantante”.

ADN

Las críticas apuntaron principalmente a que la intérprete de “Conga” tendría una voz “gastada” o con dificultades para llegar a ciertos tonos. Sin embargo, también hubo mensajes cargados de nostalgia y reconocimiento: “A lo largo de la vida siento que nos sabemos todas sus canciones”, publicó otro espectador, resaltando el impacto generacional de su repertorio.

El debate digital se produjo en paralelo a una presentación marcada por una batería de éxitos y por el simbolismo de su regreso a Viña, escenario donde debutó en 1983. Estefan fue la encargada de abrir la edición 2026 del certamen, acompañada en la conducción por Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

